شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من وجود بقع دم فى العين .. ماذا تعنى وهل تستدعى الفزع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد لا تلاحظ وجود بعض البقع الحمراء فى العين وقد لا تكون مدرك لها إلا إذا أخبرك أحد بوجودها، حيث تكون عادة غير مؤلمة أو تسبب الحكة.

تسمى هذه العلامات نزيف تحت الملتحمة، وفقا لتقرير موقع "allaboutvision" ، حيث تؤثر فقط على قسم صغير من العين تاركة بقية مقلة العين بيضاء.

في معظم الأوقات، لا يوجد أي شيء يدعو للقلق نتيجة وجود بقعة الدم تلك فى العين، ولكن إذا كانت عينك بالكامل قد أصبحت حمراء، يجب الحذر وقتها والعرض على طبيب العيون.



أسباب وجود بقع دم فى العين

عيون أسباب وجود بقع دم فى العين

يرتبط ارتفاع ضغط الدم في الرأس بشكل كبير ومؤقت بظهور بقع دم فى العين، فخلال هذا الارتفاع الكبير في ضغط الدم ، يمكن أن تصبح الأوعية الدموية الصغيرة في عينيك أكبرمما يسبب تسرب القليل من الدم، ونتيجة لذلك تظهر بركة صغيرة من الدم في عينيك.

في حالات أخرى من نزيف تحت الملتحمة، قد تظهر البقعة الحمراء في العين بسبب صدمة فى العين نفسها، أوعند فرك عينيك بشدة أثناء نومك مثلا .

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الحساسية أيضا يمكن أن تؤدي إلى نزيف تحت الملتحمة، خاصة إذا كنت تعانى من مرض السكرأو ارتفاع ضغط الدم مما يتسبب فى ضعف الدورة الدموية .



بقع

الغالبية العظمى من الحالات لا تدعو للقلق بشأن اعند وجود البقعة الحمراء في عينيك، ولكن الأمر يجب عرضه على الطبيب إذا ظهرت تلك البقع بشكل متكرر، فقد تكون إشارة إلى مشكلة خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب النزيف أو سرطان خلايا البلازما.

فى الحالات البسيطة لا يتطلب الأمر سوى استخدام قطرات العين المضيقة للأوعية دون وصفة طبية لمنع البقع من النمو فى أكثر من أي مكان آخر علاوة على ذلك بعد حوالي أسبوعين ، يجب أن تختفي البقعة الحمراء في عينيك.