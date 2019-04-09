شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنتي من عشاق التجديد..تعرفي علي أخطار تسببها صبغة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التجديد والتغيير من الأشياء المطلوبة، فهي من الحيل التي تقلل فرص الإصابة والتعرض للإكتئاب، ولكن هناك بعض التغيرات التي تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية، ومنها تغيرلون الشعر بالصبغات، التي تحتوي علي بعض المواد الكيميائية الضارة لصحة الشعر، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي المشاكل الصحية الناتجة عن صبغة الشعر، وذلك وفقا لموقع " .cheatsheet".

أوضح التقرير، إلي أن الإصابة ببعض المشاكل علي الجلد من أشهر الأضرارالتي تنتج عن استخدام الصبغة علي الشعر، كالتورم أو الإصابة بإلأكزيما، الحكة، وفي بعض الأحيان تتعرض العين للعديد من المشاكل الصحية منها الانتفاخ، ورم في فروة الشعر، وتساقط الشعر بشكل ملحوظ.

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ولتجنب الإصابة والتعرض لبعض المشاكل والأخطار الصحية، عليك إجراء اختبار للصبغة على جزء من الشعر في حالة التعرض لأي مشاكل يمكنك الإهتمام بها واختيار أخرى وحجب العين والجبهة جيدا.

وأكد التقرير، أنه في حالة الشعور أو الإصابة ببعض الحرقان في فروة الشعرأو ألم شديد عليك يمكنك التخلص من الصبغة من الشعر وذلك تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية.