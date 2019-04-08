شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يستخدمون "الفياجرا" للوقاية من تسمم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أنه يمكن استخدام عقار الفياجرا الرجالى الذى يحتوى على المادة الفعالة "سيلدينافيل" كعلاج محتمل للنساء اللائي يعانين من حالة تسمم الحمل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن استخدام حبوب الفياجرا لتخفيض ضغط الدم لدى النساء اللائي يعانين من تسمم الحمل.

ويعرف تسمم الحمل بأنه حالة تؤثرعلى واحدة من كل 16 أم في المملكة المتحدة وتزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، وتعاني نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وماريا كاري من المرض الذي يمكن أن يسبب صداعًا وألمًا للأم كما يزيد من خطر إصابة الطفل بسكتة دماغية في وقت لاحق من حياته.

واكتشف باحثون من جامعة ميسيسيبي أن تناول عقار السيلدينافيل سترات، وهو العنصر النشط في الفياجرا - يمكن أن يحمي قلب الأطفال الذين لم يولدوا بعد من المضاعفات.

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وفي الأبحاث التي أجريت على الفئران وجدوا أنه عندما يتم إعطاء الحيوانات الفياجرا، فإن ضغط الدم لديهم يكون أقل عندما يتعرضون للإجهاد الناتج عن تسمم الحمل.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بتسمم الحمل لديهن مخاطر أكبر للإصابة بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى والسكتة الدماغية أثناء النمو.

وقالت قائدة الدراسة "هانا توربفيل": "إن الهدف النهائي من عملنا هو تحسين صحة النساء والأطفال الذين يعانون من تسمم الحمل على المدى الطويل".

وسيتم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الفسيولوجية الأمريكية في أورلاندو ، فلوريدا في نهاية هذا الأسبوع.