شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك .ـ 5 فواكه لنمو الشعر وصحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الفواكه من أفضل أنواع الأطعمة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والشعر، ولكن هناك أنواع من الفواكه تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على نمو الشعر وحمايته من التساقط والتلف، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن أبرز هذه الأنواع هى

5 أنواع من الفواكه لتعزيز صحة الشعر

1:البرتقال، يحتوى البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين ج وهو عنصر أساسى لشعر صحى ولامع، كما أنه يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين سى الذى يساهم فى انتاج الكولاجين فى الجلد والحفاظ على فروة الرأس والشعر.



برتقال

2: التفاح ، ينصح دائما بتناول تفاحة كل يوم حيث تعتبر من العلاجات الطبيعية لنمو الشعر لاحتواءها على الالياف القابلة للذوبان والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحافظ وتعزز صحة الشعر.



تفاح

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3:الفراولة، تعتبر مصدر كبير من السيليكا وهى مكون رئيسى للحفاظ على نمو الشعر، كما تحتوى على فيتامين سى وب الذي يقوم بتعزيز قوة الشعر.



فراولة

4:الموز، يحتوى على نسبة كبيرة من البوتاسيوم ومجموعة أخرى من المعادن مثل البكتين والألياف والمغنسيوم الذى تعزز فروة الرأس وتحمي الشعر من التساقط والتلف.

5:الأفوكادو، واحدة من أفضل الفواكه التى تحافظ على صحة ونمو الشعر، يحتوى على فيتامين سى وب وهـ والبيتا كاروتين، وهى من الفيتامينات التى تعمل على تقوية بصيلات الشعر وحمايته من التساقط والتلف .