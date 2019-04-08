6 أسباب غير متوقعة لثبات الوزن

6 أسباب وراء عدم فقدان الوزن والإصابة بدهون البطن.. إليك أبرز أسباب عدم فقدان الوزن:

1. أنت لا تعرفين نوع الدهون في البطن.. إذا كنت تجدين صعوبة في تقليل دهون البطن؛ فقد يكون أحد الأسباب هو أنك قد اخترت طريقة خاطئة لفقدان الوزن، من المهم تحديد نوع بطنك والتخطيط لفقدان الوزن وفقًا لهذا.

2. هاجس الوزن.. الهوس بفقدان الوزن يمكن أن يبطئ عملية فقدان الوزن ويفسد حالتك المزاجية، وقد يضطرك لتناول طعام أكثر؛ لذلك من الأفضل أن تزني نفسك مرة واحدة فقط في الأسبوع، وأن تأخذي الأرقام كمعلومات وليس كحكم على أنك لم تفقدي وزنك الزائد.

3. اتباع نظام غذائي خاطئ.. تحتاج أجسامنا إلى العديد من العناصر والفيتامينات والكربوهيدرات، وحتى الدهون، إذا استبعدت بعض هذه المكونات المفيدة؛ فقد يتسبب نظامك الغذائي في ضرر أكبر من إحداث الفوائد، تناول الخضروات والفواكه فقط، وكذلك الوجبات السريعة وكمية كبيرة من السكر والملح، يجعل من الصعب فقدان الوزن؛ لذلك، من المهم تتبع نظامك الغذائي ومراعاة أنه ينبغي أن يحتوي على المغنيسيوم والفيتامينات والدهون الصحية وعناصر أخرى.

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4. ممارسة التمارين بدون تنوع.. الأيروبيك هو وسيلة رائعة لتقليل الدهون، ولكن من المهم ألا ننسى أنه ينبغي أن تكون متنوعة، كل نوع من التمارين يؤثر على الجسم بطريقة معينة.

5. الإجهاد سيئ للجسم كله وللوزن بشكل خاص.. فهو يسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول وتعزيز تكوين الدهون.

6. متلازمة تكيس المبايض.. يسبب اضطرابات الدورة الشهرية، وتؤثر متلازمة تكيس المبايض على زيادة الوزن.