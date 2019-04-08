10 نصائح لحماية المرأة من الأمراض التناسلية.. السر في النظافة والرياضة

يحيي المجتمع الدولي، طوال أبريل/نيسان، الشهر العالمي للتوعية بالأمراض التناسلية، لتسليط الضوء على مشاكله الصحية التي قد تسبب مضاعفات خطرة إذا لم تعالج.

ويؤدي الجهاز التناسلي الأنثوي العديد من الوظائف الحيوية، ما يستوجب الاعتناء به واتباع عدد من النصائح لنظافته وحمايته من الجراثيم التي تسبب معظم الأمراض التناسلية.



وقال الدكتور عمرو عبدالمحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد في مصر، لـ"العين الإخبارية"، إن الأمراض التناسلية لا تنتقل عن طريق مقاعد المراحيض أو مقابض الأبواب أو الأكواب أو المصافحة أو برك السباحة.





وقدم عبدالمحسن مجموعة من النصائح لوقاية الجهاز التناسلي الأنثوي من الأمراض، منها:

1- المداومة على الحركة والحفاظ على نشاط الجسم؛ لضمان أداء المهبل وظيفته.

2- تجنب استخدام الصابون والمطهرات أثناء الاغتسال؛ لعدم حدوث تهيج أو التأثير على التوزان الطبيعي للبكتيريا الصحية ومستويات الحموضة في المهبل.





3- الحرص على التعقيم قبل استخدام الحمامات العامة؛ لعدم انتقال عدوى الفيروس الحليمي، وهو من الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي ويؤدي لتضخم الجلد والأغشية المخاطية، وقد تؤدي هذه العدوى للإصابة كذلك بسرطان عنق الرحم.

4- تجنب زيادة الوزن والسمنة المفرطة، لأنها تزيد من فرص الإصابة بسرطانات الجهاز التناسلي، كما يساعد فقدان الوزن على علاج تكيس المبايض.

Advertisements





5- تجنب التدخين والكحول.

6- اتخاذ الحيطة لتجنب الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي عن طريق الاتصال الجنسي مثل الكلاميديا، وهو عبارة عن بكتيريا طفيلية لها القدرة على تدمير الجهاز التناسلي وقد تسبب العقم، وكذلك السيلان الذي قد يؤدي بدوره للعقم.





7- ممارسة التمارين الرياضية للمساعدة على تقوية عضلات الحوض.

8- تناول أطعمة صحية متوازنة والإكثار من الخضروات والفواكه.





9- الحرص على نظافة المهبل، لا سيما خلال الحيض الشهري؛ لتجنب الالتهابات والإفرازات ذات الرائحة غير المحببة.



10- عدم الإكثار من تناول الملح والدهون المشبعة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لعلاج مشاكل تكيس المبايض.



