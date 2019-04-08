شكرا لقرائتكم خبر عن فقد رجولته بسبب استئصال البروستاتا بالخطأ فعوضته المحكمة بـ 12 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبنى الكثيرين فكرة أن دول العالم الثالث تعانى من الإهمال فى صحة المواطنين، ولكن يبدو أن هذه المقولة ليس دقيقة بالقدر الكافى، فالدول الكبرى أيضا، يحدث بها الاهمال الطبى، الذى يسفرعن كوارث قد تكلف بعض البشر حياتهم، وربما أعضاء مهمة من الجسد.

ريكى هيوت مواطن أمريكى يبلغ من العمر 56 عاما، دخل أحد المستشفيات لبعض المشاكل فى الغدة، ولكن حظه العثر، أوقعه فى يد طبيبة، تتابع حالتين فى نفس الوقت، حيث كانت تباشر عملها مع "هيوت"، ومريض آخر، اتضح أنه مصاب بسرطان المثانة .

وتقول صحيفة ديلى ميل" أن الطبيبة خلطت بين المريضين حينما أمسكت بعينة المريض بالسرطان، وشخصتها على أنها لـ "هيوت"، ليتم استئصال مثانته على الفور.

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عقب اكتشاف الواقعة، رفع محامو "هيوت" دعاوى قضائية على المستشفى، ليحصل على تعويضا أكثر من 12 مليون دولار من قبل هيئة محلفين، حيث أدت العملية إلى إصابته بعجز جنسى، حيث قال المحامون إنه بالنسبة إلى هيوت فإنه فقد رجولته.

تقول جمعية السرطان الأمريكية إن سرطان البروستاتا هو أكثرأنواع السرطان شيوعًا بين الرجال الأمريكيين باستثناء سرطان الجلد.

في عام 2019 ، من المتوقع أن يتم تشخيص أكثر من 174،600 رجل بسرطان البروستاتا وأن أكثر من 31،600 سيموتون بسبب المرض.