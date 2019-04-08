شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس فى كبسولة..7 أطعمة صحية تحتوى علي الزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عنصر الزنك واحد من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم حيث إنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض والعدوى، ونقص الزنك فى الجسم يسبب فقر الدم وفقدان فى الشهية وتأخر النموعن الاطفال كما انه يؤثر على الحالة النفسية ويسبب الاكتئاب والتوتر ويعمل ايضا على تساقط الشعر وشحوب الوجه، لذلك عند نقص الزنك ينصح بتناول كبسولات الزنك فى حالة انخفاضه من الجسم

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض الاطعمة التى تحتوى على الزنك ويمكن تناولها بدلا من الكبسولات وهى



الزنك

1: يوجد الزنك بشكل كبير فى اللحوم الحمراء وخصوصا فى اللحم البقرى ولحم الضأن.

2:البقوليات من أبرز الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الزنك ومنها ( العدس، الفاصوليا،الحمص).

3:المأكولات البحرية مثل السردين والجمبرى والسلمون والكابوريا والتونة، فهذه الاطعمة تحتوى على نسبة عالية من الزنك.

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4:تحتوى المكسرات على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائثية ومنها الزنك ومن أبرز أنواع المكسرات التى تحتوى على الزنك( عين الجمل، البندق، اللوز، الفسدق).

5: الشيكولاتة، تحتوى على نسبة عالية من الزنك والفيتامينات الأخرى.

6:الثوم، يحتوى على نسبة عالية من الزنك والعناصر الغذائية الأخرى.

7: يوجد الزنك فى عدد كبير من الفواكه وهى " الكيوى، الموز، الخوخ، الفراولة، التين، البرتقال، المشمش".