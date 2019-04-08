شكرا لقرائتكم خبر عن الغدة الدرقية والقلب..أمراض يمكنك اكتشافها ببقع بيضاء على الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تظهر علي أظافرك بقع بيضاء؟ إن كانت إجابتك بنعم عليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي أسباب هذا الأمر، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday ". أشار التقرير، إلي أن ظهور بقع علي الأظافر باللون الأبيض تشير إلي وجود مشكلة صحية عند الشخص الشخص، ويجب توخي الحذر والتعرف علي السبب الصحي ورائها، ومنها:

الاظافر -الإصابة بفطريات في الأظافر تسبب ظهور بقع بيضاء عليه. -الحوادث التي تحدث للظفر أثناء غلق الباب عليه، يتسبب ذلك في ظهور بقع بيضاء عليه. -يشير وجود بقع بيضاء علي الأظافر لنقص المعادن والفيتامينات في الجسم، كالكالسيوم والزنك. -هل تعلم أن هناك بعضا الأدوية التسبب ظهور بقع بيضاء علي الأظافر، كالعدوي البكترية والتهاب المسالك البولية. Advertisements اظافر -عند ظهور بقع بيضاء علي أظافر الجسم فهذا يشير في العديد من الأحيان إلي وجود أو إصابة الشخص بالأنيميا. -قد يكون بقع البيضاء علي الأظافر من أهم العلامات التي تشير إلي وجود فرط في نشاط الغدة الدرقية. -قد تكون علامة للإصابة بأمراض القلب. -الفشل الكلوي أيضا يظهر علي الأظافر عن طريق بقع بيضاء.

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