شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية بالتطعيم ضد الحصبة في أستراليا والان مع التفاصيل

أطلقت أستراليا، الإثنين، حملة توعية واسعة النطاق لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح الحصبة، لا سيما أولئك الذين يسافرون إلى الخارج، مع تسجيل ارتفاع كبير في الإصابات وفقا للعين الإخبارية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 2014 أن أستراليا قضت على هذا مرض الحصبة المعدي، الذي يسبب الحرارة والسعال والتحسس الجلدي، لكن الحركة المناهضة للقاحات في الدول المتقدمة أدت إلى ظهور هذا المرض مجددا.

يمكن للحصبة أن تكون قاتلة في حالات نادرة؛ لذا تُعد الأكاديمية الأسترالية للعلوم مواد توعية، من بينها أشرطة فيديو؛ لزيادة الوعي بضرورة التلقيح الكامل.

وأعلن وزير الصحة الأسترالي، جريج هانت، تسجيل حالات عدة في مقاطعة نيو ساوث ويلز، الأكثر تعدادا للسكان في البلاد، آخرها كان الأحد، وطالت شخصين عادا من عطلة في الفلبين.

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وأوضح هانت أن 83 إصابة بالحصبة سجلت خلال السنة الحالية، في مقابل 103 طوال العام الماضي، و81 في 2017.

وقال الوزير، في بيان: "أنا قلق على الارتفاع المسجل أخيرا في حالات الحصبة في أستراليا، وأريد التأكد من أن مجتمعنا محمي من هذا المرض الخطر".

وحذر من أن تعديلا في جداول التلقيح للأستراليين المولودين بين 1966 و1994 قد يكون جعل بعض الأشخاص يتلقون جرعة واحدة من اللقاح بدلا من اثنتين؛ ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

وتلقى 93.5% من أطفال أستراليا، في الثانية من العمر، جرعتين من لقاح الحصبة.