7 عادات تدمر أسنانك.. قضم الأظافر أبرزها

يتطلب الاعتناء بالأسنان للحصول على ابتسامة ناصعة البياض وصحية الكثير من الوقت والجهد والتكاليف أيضًا، ورغم اعتقادك باتباع تعليمات الطبيب، لكن هناك عادات تدّمر أسنانك دون دراية بها.

ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 7 عادات قد تضر بأسنانك دون أن تشعر والحلول المناسبة للوقاية منها.



1. جز الأسنان





تعرف علميًا باسم "صريف الأسنان" وتحدث غالباً أثناء النوم، وتؤدي للإصابة بالصداع والتهاب اللثة. وقد يعاني منها البعض خلال اليوم بسبب التوتر والضغط النفسي.

ويقول خبراء إنَّ صريف الأسنان قد يغيّر شكل اللثة، ويمكن أن يساعدك طبيب الأسنان في التخلص من هذه المشكلة بمنحك واق للفم.

2. شطف الفم بعد غسل الأسنان





جرت العادة على شطف الفم بعد غسل الأسنان بالمعجون لكن خبراء كشفوا عن أنَّ هذه العادة خاطئة؛ لأنّها تتخلص من السوائل الواقية التي تخرج من المعجون.

وأضيف الفلورايد في معجون الأسنان للمساعدة في إصلاح مينا الأسنان وعدم شطف فمك بالماء يعني السماح لهذه المادة الكيميائية القيام بعملها.

وينصح بعدم شرب الماء أو أي مشروب آخر بعد غسل الأسنان لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

3. الأطعمة السكريّة





من المعروف أن الأطعمة والحلويات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر تؤدي لتسوس الأسنان، لكن لا يعرف كثيرون أن بعض الأطعمة التي من المفترض أنها صحية أكثر مثل الفواكه المجففة ومشروبات الطاقة وعصائر الفاكهة تلحق الضرر أيضًا بالأسنان.

إذا كنت من محبي هذه النوعيات من الأطعمة احرص على شرب الماء بعد تناولها ويُفضَّل أن تكون من مياه الصنبور؛ لأنها تحتوي على الفلورايد.

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4. ممارسة التمارين الرياضية





الحرص على ممارسة الرياضة بصورة منتظمة شكل من أشكال الحياة الصحية، لكن بعض التمارين القاسية قد تسبب مشكلات في الأسنان.

وأظهرت دراسة حديثة أن ممارسي رياضة التحمّل والمقاومة من أكثر الرياضيين عرضة لتآكل الأسنان، وذلك لأن تلك التمارين تقلل من سيلان اللعاب، الذي يعد مهمًا لصحة الأسنان لاحتوائه على معادن مغذية لها.

وللتغلب على ذلك، احرص على شرب الماء باستمرار أثناء ممارسة التمارين وخصوصًا القاسية لإبقاء فمك رطبًا باستمرار.

5. قضم الأظافر







قد يبدو للبعض أن قضم الأظافر عادة ليست خطيرة جدًا، لكن هذه العادة قد تسبب ضرراً هائلاً لأسنانك مع مرور الوقت.

وتؤدي هذه العادة إلى تغير أماكن الأسنان فضلاً عن مشكلات اللثة، وللتخلص منها يمكنك مضغ العلكة أو النعناع الخالي من السكر.

6. استخدام الأسنان كأدوات





لا تستخدم أسنانك في قطع ملصقات الملابس الجديدة أو فتح أي غرض؛ لأن الاستمرار في هذه العادة يمكن أن يؤدي إلى تشققات وكسور في الأسنان.

7. عدم غسل الأسنان بصورة صحيحة





وفقًا لرابطة طب الأسنان الأسترالية، تحتاج الأسنان إلى غسيل لمدة دقيقتين على الأقل في المرة الواحدة، على أن يتم ذلك مرة في الصباح وأخرى في المساء.

وتوصي الرابطة باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة برأس صغيرة ورقبة مرنة، وتزيل فرش الأسنان هذه البلاك والبقايا دون أي ضرر.