وسيلة مبتكرة تطيل أعمار مرضى سرطان "البنكرياس"

يعتبر سرطان البنكرياس من بين أكثر الأمراض المسببة للوفاة في العالم، خصوصا وأنه لا يمكن اكتشافه إلا متأخرا، كما أن معظم الحالات المرضية تكون عندما يصل المرض إلى مرحلته الثالثة، إلا أن أن فريقًا طبيًا من "مايو كلينيك"، في روتشيستر بولاية مينيسوتا، نجح في تطوير وسيلة مبتكرة تمنح الأمل لمرضى سرطان البنكرياس، وتطيل أعمارهم بين سنة و5 سنوات، بحسب دراسة أجريت على 194 مريضا مصابا بسرطان البنكرياس موقع "إن بي سي" نيوز الإخباري.

وقال اختصاصي جراحة الأورام في مايو كلينيك، مارك تروتي: "إذا تمت معالجة المرضى المصابين بسرطان البنكرياس بطريقة ملائمة، وأمكننا توقع أن تكون نتيجة العملية الجراحية إطالة العمر أكثر فإن الجراحة تستحق القيام بها".

يشار إلى أن من بين المشاهير، الذين راحوا ضحية مرض سرطان البنكرياس، مؤسس شركة أبل الراحل، ستيف جوبز، والمغنية أريثا فرانكلين والممثل باتريك سويزي، كما أن ثلث الحالات، التي يكتشف فيها سرطان البنكرياس تكون عندما يصل المرض إلى المرحلة الثالثة.

وتاريخيا كان العلاج يرتكز على العلاج الكيماوي أو بالأشعة، على أمل أن يتقلص الورم السرطاني ويتراجع من الأوردة والشرايين.

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