مقهى "سالتري باسترز" يعلن عن تحد جديد بكأس كبير من "الشيكولاتة الساخنة"

يتضمن تحدي شيكولاتة مقهى سالتري باسترز آند شيكلوتيرز، كعكة وآيسكريم وكريمة طازجة ودوائر الشيكولاتة وكأس كبير من مشروب الشيكولاتة الساخنة، فادعوا جميع محبي الشيكولاتة، فهناك تحد لتناول الطعام يحتاجون معرفته، إذ حاول المئات وفشلوا في إتمام تحد مقهى سالتري باسترز آند شيكلوتيرز، والذي نجح فيه فقط 3% من الذين حاولوا تناول جميع ما قدم، ويتكون التحدي من فيدج كيك أميركي، وآيسكريم مصنوع في المنزل، وكريمة طازجة وبرطمنان معبئان بصوص الشيكولاته ودوائر الشيكولاتة، وكأس ضخم من مشروب الشيكولاتة الساخنة، حيث كان التحد يجرى لسنوات عديدة، وحاول 8 الآلاف شخص خوضه، نجح فيه فقط 241 شخص.

وقال مدير المطعم، مارك والكر، إن الأمور لا تنتهي دائما بشكل جيد بالنسبة للأشخاص الذين يتمكنون من إنهاء التحدي، موضحا:" خاض التحد سيدة ترتدي معطفا أبيض وغطته الشيكولاتة مما أشعرها بالإحراج، كما تحدث نوبات سكر لبعض المشاركين"، مضيفًا: "يعتقد العديد من الأشخاص أن التحدي سهل ويشعرون بروح المنافسة، ولكن حين يخضون التجربة لا يستطيعون إتمامها".

وحاولت إحدى السيدات خوض التجربة مع شقيقاتها، وعائلتها وقالت:" قرأنا الوصف كاملا وظننا أننا سنكمل التحدي ونحصل على المكافئة وهي صندوق به 100 غرام من الشيكولاتة المتنوعة، ولكن حين وصلت الصحون، رأينا أنها أكبر مما نتخيل، الكعكة وحدها تتكون من 3 شرائح بحجم كبير مع ثلاث قطع شيكولاتة كبيرة على السطح، إلى جانب الحليب الداكن والأبيض. للأسف خسرنا التحدي كان مأسويا، وأي شخص يكمل التحدي الذي يبلغ سعره 15.95 جنيها إسترلينيا، يحصل على ميدالية مصنوعة من الشيكولاتة وصندوق شيكولاتة.

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