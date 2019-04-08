لبنى أحمد وأحمد شعبان ينتهون من أقوى دورة علاج بطاقة الحياة

كشف كلا من أستشاري العلاج بالطاقة الحيوية "grand master" لبنى أحمد والاحجار الكريمة مع أستشاري العلاج بالريكي والطاقة الحيوية "grand master" أحمد شعبان، عن أنتهائهم من دورة تدريبية لأهل المغرب في مدينة الدار البيضاء ، للتعريف بالطاقة الحيوية، تحت عنوان " العلاج بطاقة الحياة" .

وتقول لبنى أحمد: الاقبال على الدورة كان قوي، وقدمنا العديد من الجلسات والاستشارات، وكان معنا كل المنتجات الخاصة بالطاقة الحيوية والاحجار الكريمة وجهاز قراءه الهالة.

و الدورة كانت منظمة من مركز زين كوتشينغ Zen Coaching برئاسة "الكوتش غالي" و بشراكة مع "كارما أكاديمي الدولية بمصر" وتم إقامتها لأول مرة في مدينة الدار البيضاء "كازبلانكا" بالمغرب .

ومن خلال هذه الدورة التدريبية تم منح المشتركين بها "أعتماد دولي كمعالج".

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وتم التعرف على الطاقة الحيوية وأهميتها، و منظومة الشاكرات والنظام الطاقي في الجسم الاثيري ، و مداخل ومخارج الطاقة الرئيسية والفرعية ، وعمل تدريبات التنفس، و تدريبات التأمل، و تدريبات شحن الطاقة، وتدريبات تفريغ الطاقات السلبية والزائدة والتخلص منها، و نقاط العلاج الجسدي، و نقاط العلاج النفسي، و نقاط العلاج الروحي، و كيف تشحن نفسك والاخرين بطاقة يديك، و كيف تفرغ وتتخلص من الطاقات السلبية لنفسك وللاخرين بطاقة يديك، و التنظيف العام السريع نقاط أهميته ونقاط ضعفه، و اقتلاع الطاقات السلبية باليدين ، و كيف تستخدم الطاقات الداخلية والخارجية للعلاج، وكيف تعالج نفسك وتعالج الاخرين ، و كيف تعالج نفسك وتعالج الاخرين عن بعد، و استخدام الماء والملح لرمي نفايات الطاقة، و قطع الروابط الطاقية، وكيف تستخدم الطاقات الخارجية للعلاج، و حصل كل متدرب علي شهادة معتمدة كمعالج محترف من المنظمة العالمية لمحترفي الطاقة الكونية من iarp ، وشهادة معتمده من أكاديمية كارما الدولية karma academy.

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