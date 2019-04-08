شادي سامي يوضح أهمية تقنية شفط الدهون بالفيزر

أكد الدكتور شادي سامي استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن كثير من الرجال والسيدات يعانين من دهون متراكمة في بعض الأماكن بالجسم، ما يؤدي لحالة نفسية سيئة، موضحا أن التخلص من هذه الدهون يكون عن طريق عملية شفط الدهون والتي تتم بالعديد من التقنيات الحديثة، كتحويل الكتلة الدهنية إلى مادة سائلة تستخرج باستخدام السوائل المذيبة للدهون وتحفيز الكولاجين على سطح الجلد.

وقال سامي، إن عملية شفط الدهون تتم عن طريق الطبيب الجراح، الذي يقوم بعمل فتحة صغيرة في الجزء المراد شفطه تكفي الجزء الذي يدخل منه الكانيولا، والتي لا تتعدى مليمترات صغيرة، وبعد تحويل الدهون إلى سائل يتم شفط الدهون بواسطة أنبوب صغير إلى خارج الجسم، ومن ثم يغلق الجرح بالكي بالليزر، ويستطيع المريض بعدها بساعتين الذهاب للمنزل ممارسا حياته الطبيعية.

وأوضح الدكتور شادي سامي، أن عملية شفط الدهون بالفيزر لتنسيق القوام ونحت الجسم هي عملية تتم باستخدام موجات صوتية رباعية الأبعاد، ويتم من خلاله إذابة الدهون المحيطة بالعضلات، مضيفا أن هناك فرق بين الشفط العادي والفيزر، لافتا إلى أن الفيزر يتم فيه نحت شكل العضلة بحيث تكون النتيجة عضلات بارزة فعلي سبيل المثال بعد إجرائك للفيزر يمكنك رؤية عضلات البطن على حدة، إذا كنت في وضعية الوقوف أو الجلوس.

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وأضاف شادي سامي، أن تقنية شفط دهون تستخدم في منطقة الصدر، لإزالة التثدي لدى الرجال، وتعتبر عملية شفط دهون صدر الرجل عملية بسيطة.

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