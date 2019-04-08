كيم كارداشيان تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حضورها "LACMA"

القاهرة - لايف ستايل
بدأ العد التنازلي للتحضير لأكبر مؤتمر طبى دولي لأمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس الذى سيعقد هذا العام في نسخته ٢٣ بفندق هيلتون هليوبوليس يومي ٢٤_٢٥ ابريل ٢٠١٩.
ويحظى هذا المؤتمر باهتمام كبير من جانب المتخصصين فى مجال النساء والتوليد بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وسيقدم المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل له العلم من أبحاث وتقنيات في مجال أمراض النساء والتوليد وسيحضره أكثر من ٣٠ خبير اجنبي من مختلف دول العالم إلى جانب أكثر من ٢٠٠٠ طبيب ومحاضرين مصريين متميزين.
ويُقام المؤتمر تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف قرطام رئيس أقسام النساء والتوليد بجامعة عين شمس و رئاسة الاستاذ دكتور خالد سعيد والاستاذ الدكتور محمد عبد الحميد نائبا لرئيس المؤتمر وكل من الاستاذ الدكتور حسام حميدة والاستاذ الدكتور عادل شفيق كسكتارية المؤتمر كل من الاستاذ الدكتور مساعد وليد بسيوني والدكتور محمد سامى كمنسقين للمؤتمر
ومن مفاجآت هذا العام حضور لويز براون أول طفل يتم ولادته بتقنية أطفال الانابيب في العالم سنه ١٩٧٨.
كما يتميز هدا العام بمشاركة العديد من أطباء الوطن العربي سواء كانوا محاضرين أو ضيوف، خاصة من السعودية ولبنان والأردن عدد مميز من أطباء التخصص.
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