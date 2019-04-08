اختيار الشيخة أم ركان الصباح سفيرةً للنوايا الحسنة في دولة الكويت

اختارت المنظمة النرويجية للعدالة والسلام في أوسلو، الشيخة أم ركان الصباح، سفيرة للنوايا الحسنة في دولة الكويت، كونها من الشخصيات المؤثرة في مجتمعها، ونظير ما تبذله من عمل إنساني.

وقالت المنظمة في بيان لها قبل قليل، إن "الصباح" تقدم مساعدات إنسانية للمجتمعات والأفراد الذين تعرضوا لأزمات وكوارث، مساهمة منها في رفع الروح المعنوية لهم، كما تحرص على رعاية ذوي الإعاقة والأيتام بدولة الكويت.

والمنظمة النرويجية هي منظمة غير حكومية مسجلة بقاعده بيانات الأمم المتحدة وتقوم باختيار شخصيات عامة لها مكانتها في المجتمع لكي يكونوا سفراء للنوايا الحسنة.

وأكدت المنظمة في بيانها، أن هذه الصفة ليست صفة سياسية دبلوماسية كالتي يحملها سفراء الدول المختلفة لدى الدول الأخرى، لافتة إلى أن أهداف هذا التكليف هو المساعدة في دعم مختلف القضايا، سواء كانت اجتماعية أو إنسانية أو اقتصادية أو متعلقة بالصحة والغذاء.

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