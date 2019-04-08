كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 أبريل 2019 11:49 صباحاً - تعتبر "الكاكا" من الفواكه المهمة لصحة الكبار والصغار، وتسمى بفاكهة الأساطير لغناها بالمواد المضادة للأكسدة، وأيضاً بسبب قيمتها الغذائية المرتفعة جداً إلى جانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تمنح طفلك المناعة.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتحدثنا حول أهمية وفائدة "الكاكا" للأطفال.

• من أبرز فوائد "الكاكا" للأطفال:

-غنية بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي لها أثر إيجابي على انخفاض الدهون والكوليسترول في الدم.

-غنية بالألياف فتمنع الإمساك وتساعد على إعطاء الشعور بالشبع وبالتالي تحمي من زيادة الوزن.

-مصدر غني بفيتامين سي، فتقوي المناعة كما أنها تعتبر من المواد المضادة للأكسدة فتحمي القلب وتحمي الجسم من الأمراض السرطانية.

-الكاكا غنية بفيتامين أ والبتاكاروتين المهمين للبصر وتقوية النظر.

-غنيه بالماء بنسبة 80% وتساعد على ترطيب بشرة وجلد طفلك وتحمي من الجفاف.

-غنيه بالفلافونويد الذي يدعم صحة القلب ويخفض مستوى ضغط الدم ويُحسّن الكوليسترول الضار ويُخفف الالتهابات.

-غنية بفيتامين هـ المهم لمقاومة الالتهابات.

من الممكن إضافة الكاكا لطفلك كوجبة خفيفة صحية خلال اليوم للاستفادة من فوائدها الصحية.

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