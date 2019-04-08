فوائد الكيوى على صحة الجسم والبشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيوى واحد من أبرز الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والبشرة، حيث إنه يحتوى على فيتامين سى والمواد المضادة للاكسدة.

وحسب ما ذكره موقع care2 فإن فوائد الكيوى هى:



كيوى

فوائد الكيوى على الصحة

1: يحتوى الكيوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الامراض والفيروسات والعدوى ، كما أنه يساعد على الهضم والوقاية من الاضطرابات وعسر الهضم.

2: يحتوى الكيوى على البوتاسيوم الذى يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم، لذلك ينصح مرضى الضغط العالى بتناول الكيوى دائما.

3:اثبتت الدراسات والأبحاث أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فى الكيوى تحمى من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

4:يحتوى الكيوى على نسبة عالية من فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما انه يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

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الكيوى

5:يساعد على تعزيز صحة الجسم وحمايته من السمنة المفرطة وذلك لاحتوائه على نسبة قليل من السكر، كما انه مفيد ايضا لمرضى السكر.

6:تساعد الالياف الموجودة فى الكيوى على طرد السموم وتنظيف الجسم من الشوائب والجراثيم التى تصيبه.

7:يحتوى الكيوى على بعض الخصائص والمعادن التى تساعد على محاربة أمراض القلب والوقاية منها وتعزيز صحة الاوعية الدموية.

8:يحمى من خطر الاصابة بالضمور البقعى ومشاكل العين وتحافظ على صحة العيون والرؤية .

9:نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى والمواد المضادة للأكسدة فهو يعمل على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة ، كما انه يساعد على نضارتها والحد من ظهور التجاعيد وعلامات التمدد.

10: يعزز صحة الشعر ويحمى فروة الرأس من الالتهابات والبكتيريا.