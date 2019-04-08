التدخين من أسباب سرطان البلعوم.. والحل الإقلاع عنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
هناك العديد من أنواع الأمراض السرطانية ويعتبر أبرزها سرطان الثدى والدم والمعدة ، ولكن هناك ايضا أنواع أخرى من السرطانات الغريبة ويعتبر سرطان البلعوم واحد منها.
الحلق أو بالبلعوم ، هو عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من مؤخرة الأنف وينتهي في العنق، و من الشائع أن يبدأ سرطان الحلق في الخلايا المسطحة التي تغطي الحلق من الداخل.
سرطان البلعوم
حسب ما ذكره موقع mayoclinic أن سرطان البلعوم يسبب صعوبة شديدة فى البلع والتهابات وألم فى الأذن وفقدان الوزن وتغيرات فى الصوت، ولكن هناك بعض النصائح للوقاية منه وهىنصائح للوقاية من سرطان البلعوم
ألم
1: الإقلاع عن التدخين ، فهو من ابرز العادات التى تسبب سرطان البلعوم والأمراض الاخرى فى الجهاز التنفسى كما انه يؤثر على الصحة بشكل عام.
2:تجنب المشروبات الكحولية ، حيث أنها تزيد من سرطان الحلق.
3:الاهتمام بتناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة ، ويوجد ذلك فى الخضروات والفواكه بشكل كبير.
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