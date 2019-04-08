انت الان تتابع موضوع اسباب تؤدي الى الشعور بالوحدة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الوحدة من أصعب الشعور الذي من الممكن الشعور به على الإطلاق خاصة وإن كان الشخص يعاني معها من قلة الاهتمام ممن حوله، والوحدة لا تعني أن يكون الشخص وحيدا فقط من خلال جلوسه وحده ولكن من الممكن أن يكون الشخص وحيدا وسط مئات من الناس ولكنه يشعر بالوحدة، ويوجد الكثير من الأسباب التي تدفع الشخص إلى الشعور بالوحدة حتى وسط العائلة أو مع أهل البيت فالوحدة شعور داخلي من الممكن عدم إظهاره لمن حولك.

أسباب الشعور بالوحدة

يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة والتي تتحكم بها العوامل النفسية او العاطفة أو حتى عوامل خارجية لا يتحكم بها الإنسان ومن بين تلك الأسباب الهامة ما يلي:

1- التقدم في العمر

فمع التقدم في العمر يشعر الشخص بحالة من الوحدة نتيجة طبيعية للفراغ من حوله فالأبناء قد تزوجوا وكل منهم أصبح لديه الحياة الخاصة به، كما أن الشخص تقل قدرته على العمل والحركة كل تلك الأمور تدفع الشخص إلى الشعور بالوحدة الشديدة.

2- فقدان شخص عزيز

خاصة عند فقدان شريك الحياة من الزوج أو الزوجة يشعر الشخص بأنه قد أصبح وحيدا وأنه لا يوجد في الحياة من لديه القدرة على تعويض ذلك الفراغ الكبير، ومن الممكن أن يؤدي فقدان شخص عزيز مثل صديق أو الأب والأم أن يؤدي إلى نفس الشعور والألم.

3- الطباع والصفات الشخصية

كما أن شخصية الفرد لديها القدرة الكبيرة على التحكم في الوحدة والعزلة عن العالم الآخر، وهنا نجد أن الشخص الخجول والذي لا يمتلك القدرة الكافية على التفاعل مع من حوله يفضل العزلة والوحدة على البقاء وسط التجمعات.

4- خسارة الأصدقاء

من الممكن أن يزيد عند الإنسان الشعور بالوحدة عند خسارة الحبيب نتيجة الخيانة أو عدم القدرة على التكملة معه أو عند خسارة الصديق نظرا للمشاكل بينهم وبين بعض، وهنا يشعر الإنسان بنفس الإحساس وهو الوحدة والبعد عن الآخرين تخوفا من خوض تجربة أخرى فاشلة.

5- كثرة استخدام السوشيال ميديا

أصبحت السوشيال ميديا اليوم من بين أهم الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الوحدة وهو من أهم العيوب الخاصة بها، والتي تبعد الإنسان عن العلاقات الاجتماعية ويجعلهم يفضلون العلاقات الإلكترونية عنها.

6- العامل الوراثي

فيوجد اليوم الكثير من الدراسات التي يتم بها دراسة العوامل الوراثية والجينات الخاصة بالشخص وقد أفادت بعض الدراسات على أن الوحدة والشعور بالوحدة من الممكن أن يتعلق بالجينات الخاصة بالشخص.

أنواع الوحدة

وفقا للمسببات الخاصة بالوحدة من الممكن تقسيم الشعور بالوحدة إلى نوعين رئيسين على الرغم من أن المرارة التي يشعر بها في أنواع الواحدة:

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1- الوحدة الاجتماعية

وهنا يفقد الشخص العلاقات الاجتماعية من حوله وعلى سبيل المثال ما يشعر به الشخص عن الانتقال من مكان والعيش في مكان آخر خاصة أن كانت هناك اختلافات في العادات والتقاليد وأيضا في اللغة.

2- الوحدة العاطفية

وهي التي يشعر بها الإنسان أنه في حاجة إلى طرف آخر من أجل تبادل الحب والصداقة وتحدث تلك الوحدة نتيجة فقدان الصديق الوفي أو شريك الحياة على حد سواء.

علاج الشعور بالوحدة

من الممكن التخلص من الشعور بالوحدة من خلال عدة خطوات والتي تتمثل في التالي.

1- على الشخص أن يبتعد عن السلبية في التفكير أو التفكير بشكل دائم أنك شخص وحيد في الحياة فهي من الأشياء التي تؤثر سلبا على حياة الشخص، وعلى الشخص التفكير بشكل دائم في المشاعر الإيجابية التي تشعره بالسعادة.

2- على الشخص أن يتأكد من قدراته وأن يقتنع بجميع القدرات الخاصة به وأنك تستطيع من خلال تلك القدرات الوصول إلى كل ما تريد في الحياة.

3- لابد على الشخص أن يجلب الفرح والمرح دائما إلى حياة فهو أكثر شخص في الحياة لديه القدرة على إسعاد نفسه، أو القيام بالرحلات والأشياء التي تسعدك وتزيد من نشاطك بشكل كبير للتخلص من جميع الأفكار السلبية.

4- تعرف على من حولك ومن الأفضل أن تكتسب المزيد من الصداقات.

5- مشاركة الآخرين في الكثير من الأعمال التطوعية ومن الأفضل المشاركة في أعمال الخير وإدخال الفرح والسرور على الآخرين.

6- من الأفضل عدم الجلوس وحيدا في غرفتك في وقت الفراغ ومن الأفضل أن تقضي الكثير من الوقت مع الأسرة أو الاصدقاء.

7- عدم ضياع المزيد من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي واستبدال الأمر بالتواصل الحقيقي مع الناس من حولك في العمل أو الحياة بشكل عام.