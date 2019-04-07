في يوم الصحة العالمي.. مليار شخص بحاجة لتغطية صحية شاملة

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم أمر ممكن وفق ما التزمت به الدول للوصول لهذا الهدف بحلول عام 2030.

وقال في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي، الذي يوافق 7 أبريل/نيسان من كل عام، إن هناك حاجة لإدخال مليار شخص حول العالم للاستفادة من التغطية الصحية الشاملة خلال السنوات الـ5 المقبلة.

وأوضح أدهانوم أنه برغم تحقيق تقدم هائل في السنوات الأخيرة ضد بعض الأسباب الرئيسية للوفاة والمرض في العالم، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتحقيق الأهداف المطلوبة، خاصة وأن نصف سكان العالم اليوم لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

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وأشار إلى أن ملايين النساء يلدن دون مساعدة من قابلة ماهرة، ويفقد ملايين الأطفال حياتهم بسبب عدم الحصول على التطعيمات اللازمة، مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول في عام 2019.

ونوه بأنه وعلى الرغم من وجود تفشٍّ للأمراض وغيرها من الكوارث التى لها عواقب صحية، إلا أن الاستثمار في أنظمة صحية أقوى يمكن أن يساعد فى منعها أو تخفيفها.

وفي 7 أبريل/نيسان عام 1948، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس منظمة الصحة العالمية، ودعت إلى تخصيص "يوم عالمي للصحة" يُحتفل فيه بالتاريخ نفسه.



واحتُفل بهذا اليوم لأول مرة عام 1950، وفي كل عام يتم تخصيص موضوع من المشاكل التي تثير القلق العالمي، والتي تحتاج إلى دراسة ووضع حلول لها.