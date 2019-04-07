شكرا لقرائتكم خبر عن النقرس مرض الملوك.. اعرف أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقرس هو مرض الملوك وقد سمى بهذا الاسم لأنه مرتبط بالإكثار فى تناول اللحوم، وهو من أبرز اشكال التهابات المفاصل و يؤثر بشكل كبير على صحة العظام حيث أنه يسبب ألما شديدا وتورما فى الأطراف والمفاصل نتيجة ارتفاع نسبة حمض اليوريك فى الدم. وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن أسباب الإصابة بمرض النقرس هى: أسباب الإصابة بمرض النقرس أسباب الإصابة بمرض النقرس

نقرس 1: ارتفاع شديدة فى نسبة حمض اليوريك فى الدم. 2:مرضى السكر أكثر عرضا للإصابة بالنقرس. Advertisements 3:اتباع نظام غذائى غنى باللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والسوائل المحلاه بسكر الفراكتوز من مستويات حمض اليوريك فهذه الاطعمة تزيد من خطر الاصابة بمرض النقرس . 4: الإصابة بالسمنة المفرطة يسبب الاصابة بمرض النقرس لان الجسم يفرز نسب اكبر من حمض اليوريك وبالتالى يسبب المرض. 5:مرضى الضغط المرتفع ومرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

النقرس 6:قد يكون الإصابة بمرض النقرس وراثى، أى إصابة أحد أفراد الأسرة بالمرض. 7:الفشل الكلوى يسبب الإصابة بمرض النقرس.

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