شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك بياخد منك وبيتأثر زيك..7 أطعمة ابعدى عنها لو بترضعى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اتغذى كويس عشان الرضاعة".. هى الجملة التى نسمعها دائمًا فلأطفال يتأُثرون بتغذية الأم، لذلك ينصح الأم المرضعة بالاهتمام بنوعية الطعام الذى تتناوله نظرًا لتأثيره على صحة الطفل، ووفقًا لما ذكره موقع parenting فإن هناك بعض الأطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية وذلك لتأثيرها السيئ على صحة الطفل ومنها.

الرضاعة

1: الشيكولاتة غنية بالثيوبرومين، وقد تؤثر على نوم الطفل وسلوكه لذلك ينصح بالحد من تناولها أثناء فترة الرضاعة.

2:القهوة، تحتوى على نسبة عالية من الكافيين والتى تؤثر على صحة الطفل وتسبب صعوبة فى الهضم، كما أنها تخفض مستويات الحديد فى اللبن وتؤثر على العناصر الغذائية به.

3:القرنبيط، قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمى للطفل ويسبب الغازات والانتفاخ فابتعدى عن تناول القرنبيط والبصل والخيار لتأثيرهم على الطفل.

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4:المشروبات الكحولية، تؤثر على نموه العصبى، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث أن المشروبات الكحولية تسبب مشاكل صحية للطفل الرضيع وتؤثر على نموه.



الرضاعة الطبيعية

5: النعناع، يؤثر على انتاج الحليب فى الثدى ويسبب مشاكل صحية للطفل .

6:الفول السودانى، إذا كان فى العائلة مرض الحساسية فلا بد من تجنب الفول السودانى حتى لا يتعرض الطفل للحساسية وتؤثر على صحته.

7:الثوم، تؤثر رائحته الثوم على رائحة حليب الثدى ما ينفر الطفل منه ويكره.