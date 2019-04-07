شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الأرق المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرق من الاضطرابات الشائعة التى يعانى منها الكثيرون مما يسبب صعوبة شديدة فى النوم وعدم القدرة على بذل أى مجهود، كما أنه يؤثر على حياتك اليومية وأدائك فى العمل.

وضمن سلسلة موضوعات س وج.. يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الارق وكيف تتخلص منه، وفقا لما ذكره موقع mayoclinic .

س:ما هى أسباب الإصابة بالأرق؟

ج:

1: الضغط النفسي الشديد سواء فى العمل والدراسة والحياة اليومية عموما .

2: السفر الكثير والعمل لساعات طويلة يؤثر على النوم ويسبب الأرق.

3:العادات اليومية السيئة والإفراط فى استخدام الكمبيوتر والهواتف فيؤثر على النوم والصحة.

4:الاكثار من تناول الاطعمة الدسمة قبل النوم مباشرة يسبب التخمة والأرق اثناء النوم.



الارق

س: ما هى أعراض الأرق؟

ج:

1:صعوبة الاستغراق في النوم ليلا.

2: الاستيقاظ من النوم ليلا.

Advertisements

3: الاستيقاظ مبكرا.

4: عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلا.

5: التعب أثناء اليوم والشعور بالنعاس.

6: القلق والاكتئاب والتوتر.

7: صعوبات التركيز على المهام والانتباه والتذكر.

8: الأخطاء أو الحوادث المتكررة.

س: ما هو طرق الوقاية من الأرق؟

1:ثبّت مواعيد نومك واستيقاظك كل يوم، حتى في الإجازات الأسبوعية.

2:حافظ على نشاطك، فالمداومة على ممارسة الأنشطة المختلفة تساعدك في الحصول على نوم هادئ.

3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب.

4: تجنب شرب المنبهات والكحوليات.

5:الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم مباشرة.