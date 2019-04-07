شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم لأول مرة.. اعرفى أهم الفيتامينات لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاهتمام بنوعية الطعام المقدم للطفل من أهم النصائح التي يقدمها جميع أطباء الأطفال، لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الطفل بالصحة والقوة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الفيتامينات التي يجب الاهتمام عليها وتقدمها للطفل، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأكد التقرير أن التغذية الجيدة الغنية بجميع الفيتامينات التي يحتاجها الطفل خلال مرحلة البناء تساعد علي إمداده بصحة جيدة طوال عمره، ومن ضمن هذه الفيتامينات التالي:

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- فيتامين" أ".. يساهم هذا الفيتامين في تحسن الرؤية عند الطفل، ويقوم بمساعدته أيضا في التميز بين الألوان، كما يعمل على تقوية المناعة لدية، وهذا الفيتامين يوجد في الكبدة، والحليب، والفواكه والخضروات.

-فيتامين "ب"..يساهم في تنشيط خلايا الجسم، وإمداده بالطاقة، ويعمل علي تكوين خلايا الدم، والحد من الإصابة بالأنيميا، ومن الأطعمة التي يتوفر بها هذا الفيتامين، الخضروات، والقمح والشوفان، واللحوم الحمراء، والبيض، والفول.

- فيتامين "سي".. يحافظ علي عظام الطفل، وتقوية الأوعية الدموية لديه، ويساهم في التئام الجروح، ويقوي الجهاز المناعي للطفل ويحميه من الإصابة بالأمراض المناعية، ومن الأطعمة المتواجد به هذا الفيتامين البرتقال، الليمون، صفار البيض.