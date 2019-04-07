كيف يؤثر تقدم العمر على قدرتك على قيادة سيارتك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قيادة السيارة من الأنشطة التى يقوم بها بعض كبار السن، ولكن مع التقدم فى العمر تتغير أشياء كثيرة فى صحتك وتؤثر على قدرتك على قيادة سيارتك، بحسب ما ذكر موقع help guide.



قيادة السيارة لكبار السن



مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تصبح عوامل مثل ضعف الرؤية وضعف السمع وردود الفعل الحركية البطيئة وتفاقم المشاكل الصحية مشكلة تؤثر على قيادتنا للسيارة.



تؤدى الشيخوخة أيضًا إلى تقليل القوة والتنسيق والمرونة، مما قد يؤثر على قدرتك على التحكم بأمان في السيارة. فمثلا:

-قد يؤدي ألم الرقبة أو تصلبها إلى صعوبة النظر إلى كتفك.

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-يمكن أن تجعل آلام الساق من الصعب تحريك قدمك من البنزين إلى دواسة الفرامل.

- يمكن لتراجع وضعف قوة الذراع أن تجعل من الصعب إدارة عجلة القيادة بسرعة وفعالية.

- رد فعلك يمكن أن يبطئ مع تقدم العمر.

-يمكنك أن تفقد قدرتك على تقسيم انتباهك بفعالية بين أنشطة متعددة.