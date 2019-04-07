فوائد البردقوش لتكيس المبايض

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البردقوش او نبات المردقوش هو من الأعشاب المعمرة والعطرية، ساقه مضلعة، يكون عليها شعيرات سوداء محمرة وورقته مدببة علي شكل اللسان و أزهاره تنمو في مجموعات حمراء مغزليه، ويتم استخدامه في حفظ اللحوم، ويوضع في الطعام لإعطائه نكهة، وكذلك يستخدم في الكثير من الوصفات الطبيّة الطبيعيّة، وذلك لعلاج الكثير من الحالات والامراض، لأنه يحتوي على مضادّات الأكسدة، وكذاك يحتوي على الفيتامينات، كفيتامين (A, C)، وكذلك العديد من المعادن كالحديد، والكالسيوم، وكذاك على نسب عالية جدا من الزيوت الطيّارة.

تكيس المبايض

مشكلة تكيس المبايض تعتبر من المشاكل التي تؤرق النساء، وهي تصيب الكثير منهن، فيظهر على المبيض أكياس صغيرة، حجم الكيس يصل في بعض الاحيان إلى احجام كبيرة، و هذه المشكلة تكون سبب في الكثير من الأعراض كتأخر دورة الحيض عن موعدها أو انقطاعها أو عدم انتظامها.

وكذلك يبدأ الشعر في الظهور على الجسم وخاصة الوجه والصدر ، كما انه يتم ظهور السمنة وحب الشباب، وكما انه ممكن ان يتسبب في اصابة المرأة بالعقم وذلك نتيجة التكيس، و يوجد الكثير من الأعشاب التي من الممكن ان تعالج هذا التكيس، ومنها البردقوش.

علاج تكيس المبايض بالبردقوش

– البردقوش يعتبر من أشهر واهم الأعشاب الطبية التي تعمل على التخفيف من حدة الدورة الشهرية وكذلك علاج آلامها والتقلصات والتشنجات.

– انه يساهم في تنظيم هرمونات الجسم وعلاج تكيس المبايض، الامر الذي يجعله اكثر فاعلية في علاج التكيس .

– انه يعمل على تنظيم الدورة الشهرية، كما انه يعمل على علاج العقم الذي ينتح عن التكيس.

– انه كذلك يساهم في التخفيف من اي أعراض تكون مصاحبة للتكيس، وذلك عن طريق التخفيف من وزن الجسم بصورة واضحة، لأنها يعمل على تزايد عمليات التعرق.

-انه يساعد في تنشط الرحم، ويعمل التخلص من احتباس الدورة وفي زيادة تدفق دم الدورة الشهرية.

ـ يوجد به مواد تكون مولدة للهرمونات التي تكون على شكل تربينات، الذي يكون سبب في تنظيم هرمونات المرأة ، كما انه يعمل على الاتزان الهرموني في جسمها.

– كما انه من الممكن استخدام البردقوش في علاج التكيس بطريقتين وهما

الطريقة الأولى عن طريق تجفيفه ثم طحنه ونقوم بإضافته إلى الطعام بصورة توابل.

اما الطريقة الثانية عن طريق غلي الماء ثم نقوم بإضافته إلي الماء وننقعهن ويتم تناوله منقوع مرة كل يوم.

طريقة استخدام البردقوش لعلاج تكيس المبايض

نقوم بوضع ملعقة من البردقوش في كوب من الماء المغلي ، ثم نقوم بتحليته بالعسل الطبيعي، كما انه من الممكن أن نقوم بإضافة القليل من حصا اللبان والنعناع ، فيجب ان يتم الاستمرار على هذه الوصفة حتي يتم تحسن حالة المبايض وكذلك علاج تكيس المبايض.

الفوائد العامة لعشبة البردقوش

ـ من الممكن ان يستخدم البردقوش في علاج بعض من المشاكل الصحية كالتهابات الجهاز التنفسي مثل التهابات القصبة الهوائية والتهابات الصدر والربو وكذلك انتفاخات البطن.

ـ كذلك نجد ان البردقوش يساهم في تخفيف آلام الطمث وادار الحيض وكذلك تخفيف آلام المعدة .

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ـ كذلك وعن طريق تقطير النبات بالبخار ، يتم استخراج زيت البردقوش من نبات البردقوش حيث يتميز هذا الزيت باستخداماته الكثيرة والمتنوعة في علاج التهابات المفاصل والاورام الروماتيزمية.

– يساعد في علاج الصداع، وكذلك الصداع النصفي، وفي علاج الشقيقة.

– يعمل على وقاية الجسم من تليّف الكبد، وكذلك يعمل على حماية خلايا الكبد من التليف والتأكسد.

– يساعد في علاج آلام المعدة، وكذلك عسر الهضم، ويعمل على ازالة الانتفاخ، كما انه يساعد في طرد الغازات، ويقوم على حماية الجهاز الهضمي من الالتهابات البكتيرية.

– يساعد في علاج التوتر العصبي، والقلق و كذلك يهدئ الأعصاب، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.

– يساهم في علاج نزلات البرد، والسعال، والزكام كما انه يساعد على علاج احتقان الحنجرة، وكذلك التهابات الشعب الهوائية، كما انه يقلّل إفراز المخاط.

– يساعد الجسم في التخلّص من السموم، ويعمل علي تخفيض درجة حرارته.

– يعمل على تنظّيم وتخفيض مستوى السكر في الدم.

– يساعد على ادرار البول، كما انه يمنع حدوث الالتهابات البولية.

– يساعد في تسكين آلام الأسنان واللثة.

– البردقوش يزيد من نشاط الغدة الدرقية.

– يعمل على تطهّير الجروح، كما انه يساعد في تخفّيف آلام الظهر.

– يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع، كما انه يقلل الكولسترول الضار في الجسم، وانه يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية والشرايين. – انه يساهم في تقوّية الذاكرة، ويساعد في تحسين القدرة على التذكر.

– يساهم في زيادة إدرار الحليب للرضاعة الطبيعية.

– يساعد في تخفّيف الوزن، لأنه يعمل على تنظيم عملية الهضم، ويعمل على زيادة معدل التمثيل الغذائي، وكذلك حرق الدهون الزائدة والسعرات الحرارية .

– كما انه يقوم على تغذّية بصيلات الشعر، ويساعد في نموّه، كما انه يزيد قوّته، ويعمل على تقليل تساقطه، يزيد من كثافته، كما يحميه من التلف، يجعله رطب، و يمنحه اللمعان الطبيعيّ، وذلك باستخدام زيت البردقوش.