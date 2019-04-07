انت الان تتابع موضوع علامات الاصابة بالبواسير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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البواسير هي عبارة عن أوردة بارزة وتكون منتفخة و متورمة في فتحة الشرج ويكون في الجزء السفلي من المستقيم وهي التي تتكون بسبب مجهود خلال عمل الأمعاء أو بسبب الضغط الشديد على جميع الأوردة وأبضاً هي من الأشياء التي تحدث بشكل خاص في فترة الحمل.

وأيضاً مرض البواسير يعتبر من أحد الأعراض الظاهرة وهي تكون بشكل كبير عند سن الخمسين عاماً ولكن تصطدم بحوالي نصف البالغين وتحدث العديد من مشاكل الحكة والإحساس بعدم الراحة وحدوث النزيف الشديد التي من الممكن أن يشكل العديد من العلامات التي تخص المرض وسوف نقدم لكم اليوم اعراض البواسير وغيرها من المعلومات الأخرى عنها.

أنواع البواسير

1- البواسير الخارجية

وهذه البواسير هي التي تتواجد على فتحة الشرج بشكل مباشر على السطح الذي يتخرج منه حركات الأمعاء وأيضاً هي تكون غير مرئية بشكل دائم، ولكنها في العديد من الأحيان تكون على هيئة كتل وتكون على سطح الشرج الخاص بالبواسير الخارجية وهي ليست في العادي مشكلة طبية خطيرة.

2- البواسير الداخلية

وهي البواسير التي تتواجد في جميع الأحيان في المستقيم ولا يمكن رؤيتها بشكل دائم وهذا لأنها عميقة جداً وهي لا تكون مرئية من فتحة الشرج وأما عن البواسير الداخلية فهي ليست شئ خطير في العادة وتميل دائماً إلى أن تختفي من نفسها.

3- البواسير الهابطة

وهذا النوع من البواسير هي التي تظهر في حالة تورم البواسير الداخلية وهي التي تلتصق بفتحة الشرج وتبدو البواسير المتدلية مثل كتلة حمراء متورمة أو ذات نتوءات ويكون هذا خارج فتحة الشرج.

4- البواسير المخثورة

وهي التي تكون عبارة عن الختار وهي التي تشمل على الباسور الخثري ويكون عبارة عن تجلطات دموية ” تخثر” وهي التي تكون داخل النسيج الخاص بالبواسير والتي قد تظهر على هيئة كتل أو تورم شديد يوجد حول منطقة فتحة الشرج، ومن الممكن أن يحدث بعض الجلطات الدموية في كل من البواسير سواء الداخلية او الخارجية ولابد من حل المشكلة الخاصة بالبواسير لأنها تؤلم صاحبها ولابد من التخلص منها نهائياً وبشكل فعال.

تحدث البواسير أيضاً بسبب الحزق الشديد خلال التبرز والجلوس لفترات طويلة في دورات الحمام والإسهال الشديد المزمن و الإمساك والسمنة الشديدة والحمل والجماع الشرحي واتباع نظام غذائي لا يعتمد على الألياف بكميات كبيرة، وأيضاً فرص الإصابة بالبواسير تزداد مع التقدم في العمل وهذا بسبب ضعف وترهل جميع الأنسجة وهي التي تدعم جميع الاوردة التي توجد في المستقيم وفتحة الشرج.

ولذلك توجد العديد من الحالات الشديدة التي تتطلب زيارة الطبيب لعلاج المشكلة الخاصة بالبواسير بشكل نهائي وفعال ويتم تشخيص الحالة بشكل صحيح ويوجد لها العديد من الأعراض التي سوف نقدمها لكم في السطور القادمة وهذا لا يعرفها العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة البواسير.

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أعراض البواسير

النزيف الدائم والغير مؤلم وهذا يكون خلال عمل الأمعاء وفي بعض الأحيان يتم ملاحظة وجود القليل من الدم الأحمر اللامع على مناديل التوليت أو داخل حوض المرحاض.

التهيج أو الحكة الشديدة التي تحدث في المنطقة الخاصة بفتحة الشرج.

تحدث العديد من الآلام الشديدة أو الشعور بعدم الراحة في العديد من الحالات.

البواسير الظاهرة والبارزة هي التي تكون خارج فتحة الشرج وهي التي تكون ظاهرة بالعين المجردة.

حدوث انتفاخ وتورم حول فتحة الشرج وهي التي تسبب الآلام الشديدة.

حدوث نتوء مؤلم أو شديد الحساسية وهذا يكون بجوار فتحة الشرج.

تسرب ارتشاح البراز.

أعراض البواسير الخارجية والداخلية

1- أعراض البواسير الخارجية

وهي البواسير التي توجد تحت الجلد حول فتحة الشرج يوجد لها الكثير من الأعراض والتي من أهمها استثارتها وتهيجها بشكل واضح وصريح ومن الممكن أن تتسبب في حدوث حكة شديدة أو نزيف، وفي العديد من الأحيان الأخرى قد يشد الدم المتواجد في البواسير الخارجية وهو الذي يجذبها له في الداخل وتتكون أيضاً الخثرة أو الجلطة والخاصة بكتلة دم متخثرة وهي التي تتسبب في حدوث الآلام الشديدة و الانتفاخات و التورم والالتهابات الشديدة التي توجد في البواسير وهي من الأعراض الهامة التي تظهر في هذا النوع من البواسير والتي تحدث للعديد من الاشخاص المصابين بهذا النوع المؤلم من البواسير وهي الخارجية.

2- أعراض البواسير الداخلية

وأما عن أعراض البواسير الداخلية وهي التي توجد في المستقيم من الداخل ولا يستطيع الشخص رؤيتها أو الإحساس بها وهي في الطبيعي لا تسبب الإحساس بعدم الراحة ولمن الجهد أو الحزق الذي يحدث عند عبور البراز قد يؤدي إلى هذا الجرح الذي يوجد في السطح الخارجي الدقيق من البواسير وهذا ما يتسبب في حدوث النزيف وفي العديد من الاحيان يحدث عند بذل الجهد وقد تندفع البواسير الداخلية إلى الخارج من خلال فتحة الشرج وهي التي تسمى بالبواسير البارزة أو البواسير الهابطة وهي في العديد من الحالات تتسبب في حدوث الآلام الشديدة والحكة والتهيج الذي يوجد في البواسير.