فوائد الصرمباق للجنس .. و طريقة طبخه

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تعتبر المأكولات البحرية من أكثر الأطعمة الشهيرة واللذيذة الأكثر استهلاكا في مختلف أنحاء العالم ، حيث أنها تمثل مصدر رئيسي للبروتين عالي الجودة ، بنسبة 14-16% من إجمالي البروتين الحيواني ، وهناك أكثر من مليار شخص يعتمد على المأكولات البحرية كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني .

جدير بالذكر أن جميع الأحياء المائية القابلة للأكل ، يطلق عليها المأكولات البحرية ، ويوجد أكثر من 32 ألف نوع من الأسماك ، وبالتالي تعد أكثر أنواع الفقاريات تنوعا .

فوائد المأكولات البحرية لتقوية الانتصاب

فوائد سمك السردين والجمبري والمحار للجنس ولتقوية الانتصاب فمن المعروف منذ القدم فوائد السمك للصحة الجنسية وذلك نظرا إلى أن الأسماك تحتوي على عدد من المكونات المفيدة لمشاكل الانتصاب الذكري حيث أنها تتكون من كمية لا بأس بها من الحامض الأميوني الذي يلعب دور مباشر في زيادة الاخصاب ، كما تحتوي الأسماك على عدد من المعادن والفيتامينات المفيدة للصحة الجنسية.

فوائد المحار للجنس وضعف الانتصاب

يصنف المحار من بين أفضل المأكولات البحرية المفيدة للجنس حيث تتكون من كمية كبيرة من مادة الزلال المعروف فائدته في الإثارة الجنسية.

ما هو الصرمباق وما فوائده

( الصرمباق ) وهو نوع من القواقع البحرية، يتداوى به كبخور. حيث تجمع كمية من ظفر الصرمباق وتحمص على النار ثم تدق وتسخن تجعل على شكل صرر صغيرة تضاف إليها مواد أخرى من التوابل كالكركم والفلفل وعند التداوي بها تؤخذ صرة من هذه الصرر وتسف على الريق ويشرب عليها الماء وهو علاج جيد للصدر ولبعض أمراض البطن. كما يستخدم في الفالج على شكل بخور.

كما أن الصرنباق لذيذ الطعم يؤكل طازجا أو يجفف ويمكن أن تعمل منه كبسة مع الرز أو مسلوق بالمرقة.

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فوائد الجمبري للجنس

كما ذكرنا سابقا فان المأكولات البحرية بمختلف أنواعها خاصة ذات اللون الأحمر مفيدة للجنس وزيادة قوة الانتصاب لدى الرجل حيث أن تناول سمك الجمبري يزيد الطاقة الجنسية ويثير الرجل جنسيا ويجعله يرغب بالجنس بعد نصف ساعة من تناوله كما أن الجمبري يقوي الانتصاب الذكري.

بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الفوائد الأخرى للجمبري حيث يحتوي على نسبة جيدة من الدهون والسعرات الحرارية كما يتكون من كمية لا بأس بها من البروتين والفيتامينات كفيتامين د وفيتامين ب 12 وعنصر الزنك والنحاس بالإضافة إلى المغنسيوم والفسفور والحديد.

فوائد السلطعون المختلفة

– منخفض السعرات الحرارية والدهون : تعد لحوم السلطعون غذاء مثالي لفقدان الوزن. حيث يحتوي لحم السلطعون فقط على 98 سعرة حرارية وأقل من 2G من الدهون. وهذا أيضا يجعل من لحم السلطعون غذاء ممتازا لصحة القلب

– يحتوي السلطعون على حمض أوميغا 3 الدهني : لحم السلطعون يساعد في خفض ضغط الدم ، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يزيد من الكولسترول الجيد ، ويمنع تخثر الدم ويعزز المقاومة للعدوى .

– غني بالبروتينات والكالسيوم والزنك ، وخالي من الكربوهيدرات : حيث أن وجبة واحدة من السلطعون تحتوي على بروتين 20 G. وهذا يجعل من لحم السلطعون بديل جيد لأسماك التونة. إذا كنت تحاول الحصول على ما يكفي من البروتين، لحم السلطعون حر الكربوهيدرات، فيساعد على الحمية الغذائية خاصة إذا كنت تحاول فقدان الوزن، وبناء العضلات.

– مصدر طبيعي لبعض الفيتامينات والمعادن : لحوم السلطعون تحتوي على كميات عالية من فيتامين B12، وهو أمر جيد لصحة وظائف المخ والجهاز العصبي . فيتامين A (جيدة للبصر ) وC (للنمو السليم )، وفيتامينات أخرى مثل الثيامين (B1، لتحويل الكربوهيدرات إلى طاقة)، ​​ريبوفلافين (B2، لتصنيع خلايا الدم الحمراء)، والنياسين ( B3، للهضم السليم) . المعادن الموجودة في لحم السلطعون تشمل البوتاسيوم ( الخلايا السليمة) والصوديوم (لتنظيم ضغط الدم) والفوسفور (للأسنان وعظام قوية) والكالسيوم (للحفاظ على الصحة العامة).

– منخفض محتوى الزئبق : قد تتجنب تناول لحم السلطعون بسبب حقيقة أن المأكولات البحرية تحتوي على مستويات عالية من الزئبق. لكن لحم السلطعون في الواقع يحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق، مما يجعلها آمنة للأكل.