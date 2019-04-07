انت الان تتابع موضوع علاج التخمة بالتدليك و الاعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التخمة أو انتفاخ البطن هي حالة طبيعية وشائعة لدى الكبار والصغار ، والتي تسبب الشعور بالامتلاء والضيق في البطن ، نتيجة امتلاء القناة الهضمية بالغازات أو الهواء ، حيث أنه من الطبيعي التخلص من الغازات من 6-20 مرة يوميا بعد إنتاجهم بصورة بطبيعية من عمليات الهضم في المعدة والأمعاء .

على الرغم أن التخمة تسبب الإزعاج وعدم الشعور بالراحة ، وربما الإحراج الذي يؤثر على العمل والأنشطة اليومية والاجتماعية ، لكنه ليس مرتبط بحالة طبية خطرة ، وأهم الأعراض المصاحبة للتخمة ، الألم ، زيادة الغازات ، التجشؤ ، وقرقرة المعدة .

طرق علاج تخمة المعدة

أولا تغيير نمط الحياة

وذلك عن طريق

– الابتعاد عن تناول البقوليات : لأنها أطعمة صعبة الهضم حيث تحتوي على نوع من أنواع السكريات غير قابلة للهضم إلا بواسطة بكتريا في الأمعاء .

– الابتعاد عن تناول أنواع محددة من الخضروات والفواكه : حيث أن هناك بعض الأنواع التي تنتج الغازات وتسبب تخمة البطن ، لأنها تحتوي على السكريات والنشويات صعبة الهضم ومنها القرنبيط ، البروكلي ، الملفوف ، الجزر ، البصل ، الخس ، التفاح ، الكمثرى والدراق .

– الابتعاد عن المحليات الصناعية : مثل السوربيتول ، والسكريات الطبيعية المضافة للأغذية المعالجة مثل سكر الفركتوز ، والتي يصعب هضمها في كثير من الأحيان مما يسبب التخمة والانتفاخ .

– الابتعاد عن تناول منتجات الألبان : يجب تجنب منتجات الألبان إذا كانت هناك مشكلة في هضم سكر الحليب المعروف باللاكتوز .

– تناول الألياف بكميات معتدلة : على الرغم من أن الأغذية الصحية تحتوي على الألياف مثل الحبوب الكاملة ، لكنها عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم ، وينصح بزيادة كمية الألياف تدريجيا ، والحرص على الإكثار من شرب الماء ، لتجنب حدوث الإمساك وانتفاخ البطن .

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– الإقلاع عن التدخين : حيث يرتبط التدخين بمشاكل الهضم المختلفة ، ومنها حرقة المعدة والانتفاخ ، فالتدخين يؤدي إلى اضطراب الأمعاء .

– التقليل من تناول الأملاح : حيث تؤدي كثرة تناول الأملاح إلى احتباس الماء في الجسم ، مما يسبب حدوث الانتفاخ ، يمكن الاستعانة بالأعشاب المنكهة للتقليل من استخدام الملح في الطعام .

– الابتعاد عن تناول الأطعمة الدهنية : تحتاج الوجبات الدهنية إلى وقت طويل للهضم ولذلك تسبب انتفاخ البطن ، كما ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة المقلية والأطعمة المعالجة .

– الابتعاد عن المشروبات الغازية : مثل الصودا والمياه الغازية لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتجمع في الجسم ويسبب الشعور بالانتفاخ .

– تجنب الإمساك : ينصح بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا ، وزيادة استهلاك الألياف الطبيعية بصورة تدريجية مع الإكثار من شرب المياه لتجنب الإمساك الذي يصاحبه الشعور بالتخمة في البطن .

– التخفيف من التوتر : التوتر والضغط العصبي يؤديان إلى حدوث تشنجات في القولون وزيادة الغازات ، الإسهال أو الإمساك ، وذلك نظرا لوجود أعصاب في القناة الهضمية ، ويمكن التغلب على هذه الحالة عن طريق تمارين الاسترخاء والتأمل واليوجا .

ثانيا العلاجات المنزلية والطبيعية (الأعشاب والتدليك)

– الأعشاب : توجد مجموعة من الأعشاب الطبيعية التي تساعد على التخفيف من الشعور المزعج للانتفاخ عن طريق طرد الغازات ومن أبرزها : البابونج ، الشبت ، الزنجبيل ، الشمر ، الحبق ، الكمون ، الكراوية ، البقدونس ، النعناع الفلفي ، والنعناع السنبلي .

– التدليك : يمكن تدليك منطقة معينة في البطن للتخفيف من التخمة والشعور بانتفاخ البطن . ماساج البطن يساعد في إسراع عملية الهضم وينصح به الخبراء، ويمكن عمل تدليك للبطن بحركات دائرية باستخدام زيت الكراوية.

– تناول البروبيوتك : تتكون البروبيوتك من مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة والمفيدة لجسم الإنسان، وبشكل أساسي فهي مكونة من البكتيريا المفيدة والتي تشبه البكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في أمعاء الإنسان؛ حيث يساعد البروبيوتك على هضم الطعام بطريقة سلسة والتخلص من الغازات ؛ حيث يتوفر في مجموعة من الأغذية الطبيعية مثل: اللبن، وفول الصويا المتخمر، ومخلل الملفوف ، وجدير بالذكر أن من أهم أنواع البروبيوتك المستخدمة لتقليل الانتفاخ هي الملبنة الحمضة ، والبيفيدوباكتيريوم.