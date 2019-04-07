إنفوجراف.. 10 نصائح بسيطة لنوم هادئ

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلة النوم تؤثر بشكل كبير وملحوظ على حياتنا اليومية
النوم ساعات كافية كل يوم هو أمر ضروري لصحتنا، حيث إن قلة النوم تؤثر بشكل كبير وملحوظ على حياتنا اليومية وقدرتنا على أداء مهامنا بكفاءة.
ووفقا لتقرير الاسترخاء الدولي لعام ٢٠١٨، هناك ٥١% من الناس يواجهون مشاكل في النوم، وإذا كنت واحدا منهم، فعليك اتباع بعض الأفكار المضمونة لتحسين نوعية نومك، ومن ثم تحسين طبيعة حياتك اليومية.
ويقدم لك الإنفوجراف التالي 10 نصائح مجربة وبسيطة عن مجموعة من خبراء النوم البريطانيين نستعرضها لكم كما يلي:
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