اكتشاف سر معاناة مرضى قصور القلب من الاكتئاب

كشفت دراسة حديثة عن السر وراء معاناة مرضى قصور القلب من الاكتئاب ومشاكل في التفكير.

وتوصل الباحثون في جامعة جيلف الكندية إلى أن اتصال القلب والدماغ يحدث من خلال الآلية اليومية المعروفة باسم "الساعة البيولوجية"، موضحين أن أي خلل فيها يتسبب في الاكتئاب.

واختبر الفريق البحثي، خلال الدراسة التي نشرتها دورية "نييتشر"، هذه النظرية على الفئران التي تعاني من طفرة تتعلق بالآلية اليومية، بإحداث قصور في القلب لمحاكاة قصور القلب البشري.

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واستخدم الباحثون آلية تسمى "التنميط المجهري"؛ لتحديد الجينات الرئيسية في الدماغ التي غير فيها مسارات النمو العصبي والإجهاد والتمثيل الغذائي.

وقال تامي مارتينو، الأستاذ في الطب الحيوي والباحث الرئيسي بالدراسة: "النتائج أظهرت أن خلل الآلية اليومية عند تزامنه مع مرضى القلب يكون له تأثيرات عصبية سلبية".

وأضاف: "غالبًا يواجه المرضى الذين يتعافون من الأزمات القلبية إيقاعات يومية مضطربة من الضوء والضوضاء والتفاعل مع موظفي المستشفى في الليل، وإذا تمكنوا من مساعدتهم في الحفاظ على إيقاعات الساعة البيولوجية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نتائج صحية أفضل".