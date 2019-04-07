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10 تغيرات طبيعية تحدث خلال الحمل.. احذري الأنيميا وألم الظهر

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انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة من أعراض الحمل الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة من أعراض الحمل الطبيعية

تعاني النساء من تغيرات كثيرة في الحمل؛ لذا يجب أن تكون على دراية بأهم هذه التغيرات الطبيعية التي تحدث للحامل وكيفية التعامل معها. 

ويقدم الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وطب الجنين بكلية الطب جامعة القاهرة، أهم 10 تغيرات تحدث للحامل وكيفية التعامل معها:

 ثقل بالرحم


الشعور بالثقل في الرحم والرغبة الدائمة في دخول الحمام أمر طبيعي خلال فترة الحمل فلا تنزعجي.

انخفاض ضغط الدم

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انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة والإرهاق والنوم كثيرا أعراض طبيعية نتيجة لهرمونات الحمل.

القيء

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الشعور بالقيء والغثيان في أول 3 أشهر من الحمل أمر طبيعي ولا داعي للانزعاج.

الوحم

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تتغير شهية المرأة الحامل؛ فمثلا لا تطيق أكلات كانت بعينها أو تحب أكلات كانت لا تميل لها من قبل أو تشتهي أكلات غريبة.

ألم الظهر

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يُلاحظ ألم الظهر في أول 3 أشهر من الحمل نتيجة شد أربطة الرحم المرتبطة بالظهر، ويظهر الألم الذي يزداد مع مرور الوقت، ولكن الألم يزداد بكثرة مع زيادة الوزن وعدم اتباع مخصصة للحامل، أو ارتداء حذاء بكعب.

الأنيميا

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قد تسبب الأنيميا مضاعفات أثناء الولادة مثل النزيف، لذا بداية من الشهر الرابع تأخذ الحامل فيتامينات وحديدا وننصحها بتناول الرمان لأنه جيد، وكذلك أكل "الكبدة" مرة أسبوعيا لزيادة نسبة الحديد في الجسم.

حجم الثدي

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زيادة حجم الثدي في الحمل وارد جدا، وكذلك نزول إفرازات شفافة منه بداية من الشهر السادس.

العلاقة الزوجية

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يزداد الشعور بالألم خلال العلاقة الزوجية وقد يحدث بعدها بعض التقلصات، ولكن إذا كان الألم غير محتمل يجب التقليل من ممارسة العلاقة الزوجية قدر الإمكان.

اكتئاب الحمل

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تصاب بعض الحوامل باكتئاب؛ لذا يجب الابتعاد عن المشاكل والضغوط النفسية ويفضل تغيير الجو أو السفر والقيام بكل ما هو مصدر سعادة وبهجة.

الكلف

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تسبب هرمونات الحمل كلفا يظهر لدى البعض ولكنه قد يختفي بعد الولادة لدى الكثيرات وقد تبقى له آثار طفيفة.

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