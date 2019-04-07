شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك باللبان خالي السكر..هينشط جسمك ويساعدك في الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لديه العديد من العشاق، فالبرغم من أن اللبان الذي يحتوي علي نسبة من السكر له مذاق مميز، إلا ان البعض يعشق العلكة أو اللبان خالي السكر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي فوائد تناول اللبان خالي السكر، الذي أثبتت العديد من الدراسات الطبية فوائده، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

-يعمل علي تنشيط خلايا الجسم، ويحد من الإصابة بالكسل، فتناول يساهم في تحسين التركيز والذاكرة لأنه يعمل علي تدفق الدم للمخ بشكل جيد.

-يعمل علي تنشيط اعصاب الجسم، والحد من إصابتها بالتلف، كما انه يعمل علي تنشيط الجسم والحد من الكسل.

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-تناول اللبان خالي السكر يساهم في شعور بالراحة النفسية، والحد من الشعور بالإكتئاب والقلق والتوتر، كما أنها تعمل علي الحد من الاجهاد.

-تقلل من فرص الإصابة بالتهاب اللثة، وهذا يعد مؤشر جيد لحماية الأسنان من المشاكل المتربة والتي تزيد من الإصابة به، كما أنها تعمل علي إنعاش النفس والتمتع برائحة نفس جيدة.

-هل تعلم أن تناولك للبان الخالي من السكر يساعد في الإقلاع عن التدخين، نعم هذا ما أكدته العديد من الدراسات الحديثة، حيث أنها تقلل الرغبة في تناول السجائر.

-تساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهذا يرجع إلي أنها لا تحتوي عل السكر، وهذا يجعلها من الحيل الجيدة التي تساعد علي التخلص من الوزن الزائد.