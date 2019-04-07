شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الصحة العالمى..إزاى تحافظ على صحتك وتحميها من الأمراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم بيوم الصحة العالمى تحت شعار "الرعاية الصحية الأولية: الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة"، وبهذه المناسبة نقدم لك مجموعة من النصائح تساعدك على الحفاظ على صحتك وتقوية مناعتك لحمايتك من الأمراض.



تقوية المناعة

وبحسب موقع "Harvard medical school" فإن خلايا الجهاز المناعي تلتهم البكتيريا وتمنع الفيروسات من غزو خلاياك، وبالرغم من أنك لا تستطيع التحكم فى استجابة جسمك المناعية ومقاومته للأمراض إلا إن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقوية جهازك المناعى.



النظافة

1- النظافة الجيدة

إن خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والجراثيم هو اتباع عادات النظافة الشخصية الجيدة ووقف العدوى قبل أن تبدأ وتجنب انتشارها للآخرين بهذه الطرق:

-اغسل يديك بالصابون والماء قبل إعداد الطعام وبعد استخدام الحمام.

-غطي فمك وأنفك بمنديل عندما تعطس أو أثناء السعال، أو السعال في كوعك بدلاً من يدك.

- اغسل أى جروح وقم بتضميدها بالشاش حتى لا تنقل العدوى أو يتم تلويثها.

- لا تلمس الجروح أو تضغط على البثور، لأن القيام بذلك يسمح للجراثيم بالدخول.

2- الحصول على التطعيمات

التطعيم يحميك من الإصابة بالأمراض المختلفة، وأهم هذه التطعيمات: التطعيمات التى يجب أن يحصل عليها الأطفال والتى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، التطعيمات قبل السفر لبلد أخرى، والتطعيمات الموسمية مثل: الأنفلونزا، ويجب على البالغين التأكد من أن التطعيمات حديثة وصالحة للاستخدام قبل الحصول عليها.



تقوية مناعتك

3- التحقق من سلامة الطعام

على الرغم من أن معظم حالات التسمم الغذائي لا تهدد الحياة، إلا أن بعضها قد يؤدي إلى حالات مرضية خطيرة، بما في ذلك الفشل الكلوي والتهاب السحايا، ويمكنك منع معظم حالات التسمم الغذائي في منزلك من خلال إعداد وتخزين الأطعمة الخاصة بك بأمان، وتساعد الاحتياطات التالية في قتل الجراثيم الموجودة في الطعام الذي تشتريه وتساعدك على تجنب إدخال بكتيريا جديدة في طعامك بالمنزل:

-اغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد كل مرة تتعامل فيها مع طعام.

-اشطف جميع اللحوم والدواجن والأسماك تحت الماء الجاري قبل الطهي.

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- شطف جميع الفواكه والخضروات تحت الماء الجاري قبل الطهي أو تقديمها.

-افصل بين الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، ولا تستخدم أبدًا نفس الأدوات أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي كانت تستخدم مع اللحوم النيئة.

-اطبخ الأطعمة جيدًا ، باستخدام مقياس حرارة اللحوم لضمان طهي الدواجن بالكامل إلى 180 درجة، وشرائح اللحم إلى 145 درجة ، واطهى اللحم المفروم إلى 160 درجة.

-تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

4- احتياطات يجب اتباعها عند السفر

إذا كنت تخطط لرحلة، اسأل طبيبك إذا كنت بحاجة إلى أي تطعيمات، وناقش خطط سفرك مع طبيبك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من مغادرتك.

-إذا كنت مسافراً إلى منطقة يوجد بها مرض تنقله الحشرات، استخدم طارد الحشرات، ففى بعض المناطق يمكن أن يحمل البعوض الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.

-تجنب الحصول على أي تطعيمات غير ضرورية أو حتى الوشم فى دولة أخرى حيث يتم إعادة استخدام الإبر المستعملة في بعض أنحاء العالم.

5- نظافة المياه

بعض الدول لا تتبع معايير صارمة لسلامة المياه، إذا كان لديك أي شك حول الطعام أو الماء أثناء السفر، فاتخذ هذه الاحتياطات:

اشرب فقط المشروبات المعبأة في زجاجات- مثل المشروبات الغازية أو المياه المعبأة في زجاجات.أغلي ماء الصنبور قبل الشرب أو اشرب الماء المعبأ في زجاجات فقط.لا تأكل الخضار غير المطهية ، بما في ذلك الخس ولا تأكل الفواكه الطازجة غير المطهية التي لم تقشرها.لا تستهلك منتجات الألبان .

- تجنب شرب المياه غير المعالجة من البحيرات والأنهار، والتي يمكن أن تحتوي على كائنات مسببة للأمراض من النفايات البشرية أو الحيوانية، إذا كان يجب عليك شرب الماء، فقم بغليه لمدة دقيقة واحدة لتقليل فرصة الإصابة.