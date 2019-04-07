مفاجأة لمرضى السكري.. الجبن يحسن نسبة السكر بالدم

خلصت دراسة كندية جديدة إلى أن تناول الجبن يساعد على التحكم في مستويات السكر بالدم، ما قد يغير الاعتقاد السائد بشأن عدم ملاءمته لمرضى السكري بسبب ارتفاع محتوى الدهون فيه.

وذكر باحثون من جامعة ألبرتا الكندية، في الدراسة التي نشرت بدورية "الكيمياء الحيوية الغذائية"، أنهم أجروا اختباراتهم على فئران غير مصابة بالسكري، بإطعامها الجبن بنوعيه العادي وقليل الدسم.

وأوضح العلماء أن التحليلات التي أجريت أظهرت مستويات محسنة من نسبة السكر في الدم، ما قد يفيد الأشخاص الذين يحبون بعض أنواع الجبن، مثل "الشيدر"، لكنهم قلقون بشأن محتوى الدهون.

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وقالت كاثرين تشان، الباحثة الرئيسية بالدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة ألبرتا: "لم يتضح لنا كيف ساعد الجبن في تثبيت مستويات الأنسولين في الفئران، لكن الذي لاحظناه أن تناول الجبن أبقى الدهون الفوسفاتية المشتقة من الدهون الغذائية في مستوياتها الطبيعية، وهذا أمر مهم لكثير من الوظائف في الجسم، كما أنه مؤشر على وجود تحسن في مستوى الإنسولين".

وشددت تشان على أنه ليس من المهم نوعية الجبن، لأن التجارب لم تظهر فروقا بين الجبن قليل الدسم أو الجبن العادي، مطالبة بمراجعة المبادئ التوجيهية للأغذية، مثل دليل الأغذية الكندي، والذي ينصح بتناول الجبن قليل السم.

وتساءلت: "ما أساس هذه التوصية؟ عندما بدأنا البحث، وجدنا أنه لا يوجد الكثير من الفروق بين الجبن قليل الدسم ونظيره العادي"، موضحة: "مفتاح الصحة الجيدة هو الحصول على مجموعة متنوعة من الأطعمة الجيدة، والجبن له مكان في النظام الغذائي لمعظم الناس، فلا يجب أن أمنعهم منها، وأنصحهم في المقابل بتناول كل شيء لكن باعتدال، فهذا لن يضر".