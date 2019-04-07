خبير مكياج ميغان ماركل: هذا الحلُّ لبهتان بشرة المرأة الحامل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدَّم خبير المكياج الأمريكيّ، دانييل مارتن، الذي يشتهر بوقوفه وراء إطلالات بعض المشاهير، أمثال ميغان ماركل، جيسيكا بيل، وجيسيكا ألبا، بعض النّصائح التي يمكن لأيّ امرأة حامل، أنْ تخفي بها آثار التّعب والإجهاد، وتمنح إطلالتها حالة من التّوهّج.

وقال مارتن، إنّ أبرز ما يمكن أنْ تعاني منه السّيّدات الحوامل، مثل دوقة ساسكس، التي تتحضّر لوضع مولودها الأوّل، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، هو إصابة بشرتها بحالة من الجفاف، وفتور اللّون. وهي المشكلة التي يمكن التّغلّب عليها بأحد الحلول السّهلة البسيطة، وذلك بوضع أحد كريمات التفتيح على النقاط العالية من الوجه، حيث يعمل ذلك على تنعيم البشرة، وتهدئتها، مع منحها حالة مميّزة من التّوهّج.

وحين يتعلّق الأمر برغبة المرأة الحامل، في إخفاء آثار التّعب الذي ينتابها، خصوصًا في أيام الحمل الأخيرة، قال مارتن، إنّ هناك طريقة أخرى بسيطة، وهي الاستعانة بطبقات قليلة من الماسكارا، حيث يساعد ذلك على جعل الإطلالة أكثر حيوية على الفور.

كما تحدّث مارتن عن طريقة ثالثة للحوامل، اللواتي يشعرنَ بقدر من البهتان، أو حتى بانعدام الثّقة، وهي وضع أحمر شفاه، لأنّها طريقة تضمن تعزيز الإطلالة، والّثقة بالنّفس.