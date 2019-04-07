شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل ارتفاع حرارة الطقس.. تاكل إيه وتشرب إيه فى الحر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس، وارتفاع درجات الحرارة، يقدم ”الخليج 365” لقرائه أهم النصائح التي تساعده في ترطيب الجسم، والحد من التعرض والإصابة بمشاكل أثناء المشي في الشمس، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

قدم التقرير، أهم النصائح للحفاظ علي صحتك من الإصابة بالأمراض المختلفة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، ومنها:

- تناول الخضروات والفواكه، فهي تحد من الإصابة بالجفاف، وتعمل علي ترطيب.

-عليك تناول الأطعمة قليلة الملح، لأنها تساهم بشكل كبير في عدم اختزان الماء بالجسم، وزيادة الشعور بارتفاع درجة حرارة الطقس.

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- شرب الماء بكثرة لأنه يساهم في ترطيب الجسم، والحد من الشعور بالحر، ولذا عليك تناول 3 لترات من الماء يوميا.

-طبق السلطة الخضراء من أهم الأطعمة التي يجب عليك تناولها بكثرة، والتي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وأيضا يقلل من الرغبة والشعور بالجفاف.

-عند النزول في حرارة الشمس، عليك ارتداء "كاب" للحد منها، كما عليك وضع واقي الشمس، لتجنب أشعتها الضارة.