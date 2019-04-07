شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم الصحة العالمى.. تعرف على 10 معلومات هامة عن الرعاية الصحية بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم، اليوم الأحد، بيوم الصحة العالمى من أجل التوعية بضرورة الحق فى العلاج، وهى فعالية دولية تؤكد من خلالها منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، أن الصحة حق من حقوق الإنسان.

وفى إطار الاحتفالات، احتفت بوابة السويد الرسمية باللغة العربية، بنظام الرعاية الصحية فى البلاد، حيث أبرزت 10 معلومات هامة عنه، وهى كالتالى:

2- الرعابة الصحية تمول بشكل أساسى من خلال الضرائب وطبقا لنظام "الحماية من التكلفة المرتفعة"، ويدفع المريض رسوم محددة سنويا تقدر بحوالى 120 دولار.

3- الرعاية الصحية مجانية حتى عمر 20 عاما ويختلف العمر حسب المقاطعة.

4- غالبية المستشفيات عامة ولكن يوجد العديد من الجهات الخاصة التى تقدم الرعاية الصحية الأولية.

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السويد تحتفل بيوم الصحة العالمى

5- اللغة ليست عائقا إن لم يكن المريض يتحدث السويدية، فيحق له طلب مترجم.

6- يوجد رقم وطنى لتلقى الاستشارات الطبية فى الحالات غير الطارئة مجانا.

7- الطبيب الإلكترونى، يوجد تطبيقات مرخصة للكشف الطبى باستخدام الهاتف.

8- نظام الرعاية الصحية فى السويد يسعى لتوفير:

حرية اختيار الرعاية الصحية.

سرعة الحصول على الرعاية.

توفير المهارات والكفاءات الطبية.

فترات انتظار طويلة لتلقى الرعاية.

9- من تحديات نظام الرعاية الصحية:

10- فى حالة عدم رضى المريض عن الخدمة المقدمة، يحق له تقديم شكوى