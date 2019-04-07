شكرا لقرائتكم خبر عن في الحر دة..حافظ على صحتك بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، وتغيراته وتحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع حرارة الطقس، يقدم الخليج 365 بعض التحذيرات من التعرض والإصابة بالأمراض المختلفة خلال تلك الفترة، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي. -راقب تحذيرات هيئة الأرصاد حول الطقس قبل النزول من المنزل، لكي تترقب أشعة الشمس القاسية.



-تناول المزيد من الماء عند النزول من المنزل في طقس حار، فهذا يساهم في ترطيب الجسم، والحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم.



-عليك وضع بعض الأطعمة الغنية بالألياف والماء، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالجفاف، ولذا عليك ترطيب جسمك بهذا الأمر

-أكثر من السوائل خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس، وفهذا الأمر يساهم في خروج العرق والسموم المتراكمة داخل الجسم، ولذا عليك اتباع هذا الأمر.

-إذا كنت من ممارسي الرياضة عليك القيام بها ولكن خلال الطقس الجيد، أي عند ذهاب الشمس، وتجنب ممارستها في إشاعة الشمس الضارة.

-ارتد الملابس ذات الألوان الفاتحة والواسعة لأنها تساهم في شعورك بدرجة حرارة جيدة عككس الألوان الداكنة التي تحتفظ بحرارة الطقس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في الحر دة..حافظ على صحتك بهذه النصائح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.