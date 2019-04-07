كيف تكون حركة الجنين في الشهر الخامس من الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 01:34 مساءً - الشهر الخامس هو الشهر الذي يقع في الثلث الثاني من الحمل، ويكون الجنين قد تحرك مع بداية الشهر الرابع أو في آخره، ولذلك فحركة الجنين هي علامة مميزة من علامات سير الحمل بطريقة صحية وسليمة، فما هي دلائل ومواصفات حركة الجنين في الشهر الخامس؟

الدكتور الاستشاري عدلي الحاج يقدم لك الملاحظات التالية بخصوص حركة الجنين في الشهر الخامس:

تتطور قدرة الجنين على الحركة في رحم أمه بسبب زيادة قوة عضلاته التي يستمدها من الأم.

تلعب تغذية الأم دوراً في حركة الجنين.

في بداية الشهر الخامس تكون حركة الجنين عبارة عن ركل خفيف لأمه.

يمكن أن تختفي الحركة قليلاُ بسبب نومه.

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كما ان الجنين يكون صغير الحجم ولا تشعر أمه بحركته إلا حين تأكل طعاماً مغذياً مثل العسل.

قد تكون الحركات متقلبة بحيث يقلب نفسه من أعلى لأسفل.

لا تختلف حركة البنت عن الولد كما يدعى البعض، ولكن الجنسين يقومان بحركات ممتعة للأم، لأن الجنين يكون فرحاُ بدقات قلب أمه بالقرب منه.