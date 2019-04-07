ما هي فوائد الزبيب للأطفال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 أبريل 2019 01:34 مساءً - أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزبيب لما يحتويه من فوائد غذائية قيمة، وهناك فوائد خاصة للزبيب وهو العنب المجفف للأطفال نتعرف عليها من أخصائية التغذية الدكتورة نوران خليل حيث تشير لما يلي بخصوصه:

الزبيب أو العنب المجفف

قيمته الغذائية عالية ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد مما يجعله علاجاً لفقر الدم لدى الصغار.

يفضل أن يقدم للطفل الزبيب الخالي من البذور خوفاً من خطر الاختناق.

يمكن أن ينقع للطفل ويشرب الماء المتكون لعلاج الإسهال، كما أن الحبات تصبح طرية يسهل هرسها وتقديمها للطفل خاصة في عدم توفر موسمه.

يلين معدة الطفل لأن الطفل يعاني من الإمساك غالباً.

Advertisements

من الأطعمة التي تزيد الوزن لدى الصغار ويعتبر علاجاً ناجعاً للنحافة.

ويفيد في فتح الشهية.

ويعتبر من المشهيات التي تضاف للأطعمة بشرط أن ينقع ويكون خالياُ من البذور.

وتقديم منقوعه الدافئ يعتبر علاجاً جيداً لسعال الصغار.