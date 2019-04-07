انت الان تتابع موضوع انواع بنادول كولد اند فلو .. الاخضر – الازرق – الفوار والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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دواء بنادول هو كبسولات وأقراص تحتوي على مادة الباراسيتامول ، وهي مادة مسكنة للألم البسيط وتعمل على تقليل الشعور بالحمى فيعمل على تنظيم درجة الحرارة داخل الجسم، ويستخدم كمسكن في حالات الصداع وحالات البرد والأنفلونزا وله العديد من الأنواع المعروفه بألوانها الأخضر والأحمر والأزرق

أنواع بنادول كولد اند فلو الأخضر

هو البنادول الأساسي الذي يستخدم في علاج البرد والاحتقان ولكنه يسبب النعاس لاحتوائه على مضادات الهستامين.

دواعي الاستخدام

– يعالج انسداد الأنف والزكام وسيلان الأنف.

– خافض سريع لحرارة الجسم المرتفعة

– يسكن آلام الصداع وآلام الجسم المختلفة.

– يخفف من حالات البرد والأنفلونزا ورشح الأنف.

– يعالج آلام التهابات الحلق.

– يعالج ألم الأسنان.

موانع الاستخدام

– ممنوع لمن يعانون من مرض ارتفاع ضغط الدم.

– ممنوع تناول الأطفال التي تقل أعمارهم عن 12 سنة

– ممنوع أن تتناوله السيدة في فترة الحمل والرضاعة.

– ممنوع لمن يعانون من أمراض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم.

– ممنوع استخدامه مع أي أدوية أخري مضادة للهستامين أو مادة الباراسيتامول.

– ممنوع تناوله مع الأدوية التي تعالج انسداد الأنف وتزيل الاحتقان.

– يجب الحرص عند تناوله في حالة من لديه قصور في وظائف الكلى أو تليف كبدي.

– يجب تناوله بحرص في حالة وجود مشاكل بالقلب والأوعية الدموية وفرط الغدة الدرقية.

– ممنوع لمن يعانون من تضخم في البروستاتا.

– يجب الحرص في تناوله لمن يعانون من مرض السكر.

– ممنوع لمن لديه أورام سرطانية أو يعاني من حالة صرع.

– ممنوع لمن يعانون بالتهابات في الشعب الهوائية أو حساسية صدرية أو ضيق تنفس وربو.

– ممنوع تناوله عند قيادة السيارة لأنه يسبب النعاس.

الجرعة للبالغين

الجرعة للبالغين من العمر 12 سنة فأكثر قرصين ثلاثة مرات يومياً

بنادول الأزرق

دواعي الاستخدام

– يستخدم كمسكن سريع للآلام وخافض لدرجة الحرارة

– علاج جميع حالات الصداع سواء كان صداع نصفي أو كلي.

– مسكن للآلام التي تصاحب نزول الدورة الشهرية

مسكن للآلام العضلات بعد التمارين الرياضية الشاقة

– يسكن من الآلام المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية

– مسكن لآلام العظام البسيطة

بنادول فوار

دواعي الاستخدام

– مسكن للصداع وآلام الجسم.

– يعالج الآلام المصاحبة لالتهاب الحلق.

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– يعالج حالات البرد والأنفلونزا.

– يعمل كخافض للحرارة

الجرعة للبالغين

الجرعة للبالغين من عمر 12 سنة فأكثر يتم تناول كيس واحد ويذاب في كوب ماء دافئ يومياً.

بنادول الأحمر

فاعليته أكبر من الباندول الأزرق بنسبة 37 بالمئة بسبب احتوائه على مادة الكافيين والباراسيتامول.

دواعي الاستخدام

– يستخدم لتخفيف ألم الصداع وخاصة الصداع النصفي

– يستخدم كمسكن لجميع آلام الجسم.

– مسكن لآلام الأسنان بعد عمليات جراحة أو خلع الأسنان

– يستخدم لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا وآلام الحنجرة والأذنين.

– مسكن للآلام المصاحبة لنزول الدورة الشهرية.

– يعالج التهاب المفاصل والعظام.

موانع الاستخدام

– ممنوع زيادة الجرعة اليومية عن 6 أقراص.

– يفضل عدم شرب الشاي والقهوة لاحتوائهم على مادة الكافيين ولأن في حالة زيادة النسبة في الجسم ستؤدي إلى الشعور باضطراب في القلب وعدم الشعور بالراحة في منطقة الصدر، وضيق التنفس وزيادة في معدل ضربات القلب

– ممنوع تناوله أثناء فترة الحمل لأنه يسبب تشوهات للجنين

– ممنوع تناوله أثناء الرضاعة حتى لا تنتقل المواد الفعالة فيه للرضيع عن طريق لبن الأم.

– لا يستخدم لفترة طويلة حتى لا يؤدي إلى قصور في وظائف الكلى ومشاكل في الكبد.

– لا يتناوله الأطفال أقل من 12 سنة.

الآثار الجانبية

– أحياناً قد تظهر أعراض حساسية مثل الطفح الجلدي والحكة والاحمرار في الوجه والشعور بضيق في التنفس.

– أحياناً يحدث أن يتقشر الجلد وتظهر علامات تقرح في الفم.

بنادول نايت

دواعي الاستخدام

– يستخدم كخافض لدرجة الحرارة.

– يستخدم كمسكن لآلام الجسم.

– يعمل على تسكين آلام الصداع.

– ويساعد على تسكين آلام الروماتيزمية.

– يستخدم في تسكين آلام الظهر.

– مسكن لآلام المصاحبة لنزول الدورة الشهرية.

– يمكن استخدامه كنوع من أنواع المنوم لاحتوائه على مادة داي فينيل هيدرامين

الآثار الجانبية

– قد يحدث حالة من الشعور بالتعب والإرهاق.

– من الممكن أن يحدث بعض المشاكل في وظائف الدم والنخاع.

– يتسبب في الشعور بالنعاس لمدة طويلة قد تزيد عن 10 ساعات متواصلة.

– زيادة في معدل ضربات القلب.

– قد يحدث بعض الاضطرابات في الرؤية.

– قد يحدث شعور بعدم القدرة على التركيز والثبات.

– أحياناً يسبب الشعور بالدوخة وصداع.

– من المرات القليلة أن يحدث تشنجات بالجسم.

– قد يحدث احتباس في البول داخل الجسم.

– أحياناً قد يصاحب تناوله جفاف بالفم.

– الشعور بالارتباك والعصبية