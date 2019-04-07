حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور شمال الصين

سجلت سلطات منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 7 إن 9).

وذكرت سلطات المنطقة، الأحد، أن المريض (82 عاما) من سكان محافظة "إيجينا" بالمنطقة، ويتلقى حاليا العلاج في مقاطعة قانسو المجاورة، مشيرة إلى أن حكومة المنطقة بدأت تفعيل الاستجابة للطوارئ، وعقمت مسكن المريض والأماكن المجاورة له.

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وأضافت السلطات أن من كانوا يتواصلون مع المصاب بشكل مباشر لم تظهر عليهم أعراض غير طبيعية حتى الآن.

ويُعَد فيروس (إتش 7 إن 9) إحدى سلالات إنفلونزا الطيور، وتم تسجيل أول حالة إصابة بشرية به في الصين عام 2013، ومعظم حالات إصابة البشر به ناجمة عن التعرض للدواجن الحية أو البيئة الملوثة، وغالبا تحدث خلال فصلي الشتاء والربيع.

وفي 18 و25 أغسطس و4 سبتمبر 2017، بلغت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في الصين منظمة الصحة العالمية عن 4 حالات أخرى مؤكدة مختبرياً للعدوى البشرية بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 7 إن 9) في الصين.