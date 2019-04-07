شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى قصور وظائف القلب قد يعانون من الاكتئاب وضعف التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشرح دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة جيلف في الولايات المتحدة معاناة معظم مرضى قصور وظائف القلب بنوبات من الاكتئاب وضعف في التفكير.

وقال تامي مارتينو، الأستاذ في قسم الطب الحيوي في جامعة (جيلف) "تعد الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف كيف يتم تنظيم الإدراك والمزاج لدى الفئران على مدار الساعة وكيف تتأثر مناطق المخ ذات الصلة بفشل القلب"، مضيفا "ينظر جراحو الأعصاب دائما إلى المخ ؛ ينظر أطباء القلب دائما إلى القلب. هذه الدراسة الجديدة نظرت إلى كليهما.

ووفقا لمؤسسة القلب والسكتة الدماغية ، فإن مرض القلب التاجي - وهو السبب الأكثر شيوعا لفشل القلب - يؤدي إلى وفاة شخص واحد من بين كل ثلاثة أشخاص في كندا.

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وقال مارتينو إن المرضى الذين يعانون من قصور القلب غالبا ما يعانون من حالات عصبية مثل ضعف الإدراك والاكتئاب. عملت في الدراسة مع طالب الماجستير أوستن دوونج ودكتوراه الطالبة كريستين ريتز ، وكلاهما من المؤلفين المشاركين الأولين ، وعلماء الأعصاب ، بمن فيهم أستاذ علم النفس في جامعة يوروم ، بوي وينترز ، وأستاذ العلوم الطبية الحيوية كريج بيلي.

اشتبه مارتينو في أن اتصال القلب - الدماغ يشتمل على جزيء الآلية اليومية ، المسمى "الساعة".. تتبع إيقاعات الساعة البيولوجية عند البشر والكائنات الأخرى دورة الأرض والضوء المظلمة على مدار 24 ساعة ، مما يشير إلى وقت النوم ومتى يكون مستيقظًا.

وقال مارتينو إن النتائج تظهر إن الآلية اليومية تؤثر في التأثيرات العصبية لفشل القلب. وأشار إلى أنه لا يوجد علاج لأمراض القلب..إن فهم كيفية عمل آلية الساعة البيولوجية في المخ قد يؤدي إلى استراتيجيات جديدة لتحسين نوعية حياة المرضى.

وأضاف "غالبًا ما يواجه المرضى الذين يتعافون من الأزمات القلبية إيقاعات يومية مضطربة من الضوء والضوضاء والتفاعل مع موظفي المستشفى في الليل. "الحفاظ على إيقاعات الساعة البيولوجية وخاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب يمكن أن يؤدي إلى نتائج صحية أفضل."