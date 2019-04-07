بينها التدخين.. 5 عوامل تزيد احتمال كسور العظام

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عندما تتعرّض العظام لضغط أكبر من قدرتها على التحمل تصاب بشرخ أو بكسر. وهناك عوامل صحية تؤدي إلى ضعف العظام ونقص كثافتها أو ما يُسمّى “الهشاشة” ما يزيد احتمال الإصابة بالكسور، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

– سن اليأس المبكر من العوامل التي تزيد هشاشة العظام نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين.

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– قلّة التمارين وتمضية معظم الوقت جلوساً.

– التقدم في السن من عوامل زيادة الهشاشة والترقق، ما يجعل الإنسان عرضة لكسر مع كل سقوط أو إصابة.

– مرض الانسداد الرئوي المزمن من العوامل التي تزيد احتمال الكسور وخاصة عظام الورك.

– التدخين من العوامل التي تزيد ترقق العظام، وهناك أدلة على خطورة على العظام إذا بدأ الإنسان التدخين في سن المراهقة، أو استمر في التدخين لمدة 30 سنة.