شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات الالتهابات غير ذات جدوى فى الوقاية من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت دراسة طبية بأن مضادات الالتهابات غير الستيرويدية (NSAID) ليست ذات جدوى في الوقاية من مرض الألزهايمر .

وعرف الباحثون - لعقود من الزمن - أن الالتهابات تصاحب الآفات الدماغية لمرض الألزهايمر.. فاقترحت عدة دراسات سابقة أن العقاقير المضادة للالتهابات الفائقة كالأسبرين أو العقاقير المضادة للالتهابات (NSAID) يمكن أن تساعد فى تجنب المرض.

مع ذلك، أظهرت التجارب السريرية أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لا تساعد المرضى الذين لديهم بالفعل أعراض مرض الألزهايمر .. وتساءل الأطباء عما إذا كانت هذه الأدوية لا تزال مفيدة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض ، لكن لم تظهر عليهم الأعراض بعد .

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لاختبار هذه الفرضية، طور الباحثون فى كلية الطب جامعة (نيويورك) مقاربة جديدة لتجارب الوقاية من مرض الألزهايمر واستخدموها لاختبار ما إذا كانت نابروكسين الشائع، والمنتمي إلى مضادات الالتهاب غير السترويدية، يمكنه بالفعل إيقاف المرض فى مساراته قبل أن يصاب الشخص بأعراض مرضية.