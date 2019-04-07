شكرا لقرائتكم خبر عن "البيبى بلو".. حالة نفسية تصيب الأمهات بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتئاب ما بعد الولادة من الأمراض الشائعة التى تصيب النساء بعد الولادة، وهو مرض يحتاج لعلاج، وعلى الرغم من أنه منتشر بشكل كبير، إلا أن بعض النساء يصبن بحالة نفسية بعد الولادة تسمى "البيبى بلو" أوbaby blues .

وذكر موقع American pregnancy أن البيبى بلو هى حالة نفسية مؤقتة تشعر خلالها المرأة بالحزن بعد الولادة، وهى أقل أشكال اكتئاب ما بعد الولادة حدة ما يقرب من 70-80% من جميع الأمهات الجدد يعانون من بعض المشاعر السلبية أو تقلب المزاج بعد ولادة طفلهم.





وتبدأ أعراض البيبى بلو فى الظهور خلال أربعة إلى خمسة أيام بعد ولادة الطفل، وتستمر لمدة مؤقتة وقصيرة نحو أسبوعين وذلك بعكس اكتئاب بعد الولادة الذى يستمر لفترة طويلة ويحتاج لعلاج.





أعراض البيبى بلو

البكاء أو البكاء دون سبب واضح

نفاد الصبر

التهيج

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الأرق

القلق

إعياء

الأرق (حتى عندما يكون الطفل نائما)

حزن

تغيرات فى المزاج

قلة التركيز

وهذه الأعراض يمكن أن تخف وتختفى خلال أربعة عشر يومًا بعد الولادة.