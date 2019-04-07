شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مرض الوردية.. 8 نصائح تساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوردية من الأمراض الجلدية التى تؤدى إلى انتشار الاحمرار على الخدين والأنف والذقن والجبهة، ويمكن أن تتطور إذا أهمل علاجها، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح تساعد فى علاج الوردية، بحسب ما ذكر موقع net doctor.

ما هى الوردية؟

الوردية هى طفح جلدى يحدث على الوجه، وعادة ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و55 عامًا، وهى أكثر شيوعًا عند النساء، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر حدة عند الرجال، وهى مرض جلدى مزمن يمكن أن تختفى ثم تعود مرة أخرى.

يميل الوردية إلى التأثير على الخدين والجبهة والذقن والأنف، ويتميز بالاحمرار والأوعية الدموية المتسعة والبقع المملوءة بالقيح.

نصائح تساعدك فى علاج الوردية

يمكن علاج الالتهاب الذى يصاحب الوردية من خلال المستحضرات التى توضع على الجلد أو تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم.

- قم بحماية بشرتك من أشعة الشمس باستخدام كريم واقى أشعة الشمس (مع عامل حماية من الشمس) على وجهك كل يوم ولا تفرك أو تنظف وجهك لأن ذلك قد يؤدى إلى تفاقم الوردية.

- لا تستخدم الصابون المعطر لأن ذلك يمكن أن يجعل الوردية أسوأ، وبدلاً من ذلك استخدم غسولا طبيا بديلاً للصابون لتنظيف وجهك ومرطب غير معطر بشكل منتظم إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.

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- انتبه إلى عوامل نمط الحياة التى يمكن أن تسبب تفاقم الوردية، فإذا وجدت مثلا أن تناول نوع معين من الطعام يؤدى لتفاقم الوردية تجنبه.

- يمكن لمستحضرات التجميل فى كثير من الأحيان إخفاء الوردية بشكل فعال، وقد يستفيد بعض مرضى الوردية من استخدام تمويه الجلد، هذا قد يساعد فى إخفاء الاحمرار المفرط.

- قد يكون من الأفضل تجنب بعض العلاجات لعلاج حب الشباب، ما لم يوصيك بها طبيبك، حيث يمكن أن تسبب تهيج البشرة المعرضة للوردية.

- إذا أثرت الوردية على عينيك، فلا تتجاهل الأمر واستشر طبيبك.

- قد تؤدى بعض الأدوية إلى تفاقم الاحمرار، إذا لاحظت ذلك اطلب من طبيبك إجراء التغييرات المناسبة على الأدوية.